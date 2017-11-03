WhatsApp Çöktü! Mesaj Alışverişi Yapılamıyor! [DÜZELDİ]

WhatsApp’ta TSİ 11:30 civarında yaşanan bir sorun nedeniyle mesaj alışverişi yapılamıyor. WhatsApp’ın arama ve Web servisine de ulaşılamazken nedeni şu anda bilinmiyor.

Dünyanın en popüler iletişim servisi haline gelen WhatsApp, TSİ 11:30’da yaşanan sorun nedeniyle iletişim trafiğine kapatıldı. Nedeni şu anda bilinmezken, sorunun dünya genelinde olması neticesinde WhatsApp’ın sunucu kaynaklı bir sorunu nedeniyle oalbileceğini düşünüyoruz.

Yukarıdaki haritaya baktığımızda Avrupa genelinde ve uzak doğu bölgelerinde bir sorunun olduğunu görmekteyiz. Buradan hareketle sıkıntının dünya genelinde olduğunu anlamış oluyoruz.

Güncelleme;

Görünüşe göre WhatsApp’taki sorun çözüldü ve artık kullanılabilir durumda. WhatsApp’tan yaşanan sorun hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde görebilirsiniz.