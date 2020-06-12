Whatsapp, çoklu cihaz erişimi özelliğini test ediyor!

Whatsapp, bilindiği üzere güvenlik kısıtlamalarından dolayı birden fazla cihazdan bir hesaba aynı anda erişimi engelliyor. Kullanıcılardan uzun süredir gelen eleştiriler karşısında uygulama harekete geçti ve çoklu cihaz erişimi özelliğini test etmeye başladı!

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Whatsapp için oluşturulan bir kullanıcı blogundan aktarılan bilgiye göre, yeni özellik bir süredir kapalı beta sürümünde test ediliyor. Bir hesabın aynı anda 4 farklı cihazdan kullanılabileceği belirtilen çoklu cihaz özelliğinin nasıl bir güvenlik prosedürüne sahip olduğu ise bilinmiyor. Ancak özelliğin geliştirme aşamasının bitmek üzere olduğu ve yakında herkese açık beta sürümünde sunulacağı bildiriliyor.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great! 📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020

Popüler mesajlaşma uygulamasının aynı hesapta birden fazla cihaza destek sunması, cihazlar arası senkronizasyonu da kolaylaştıracak. Örneğin; Whatsapp’a gelen mesajlar için her seferinde uzaktaki cep telefonuna bakmak yerine tablet gibi başka bir cihazdan kontrol sağlanabilecek. Bu ihtiyaç için geliştirilen Whatsapp Web ise yalnızca telefona gelen mesajları yansıttığı için nispeten daha verimsiz kalıyordu.

Öte yandan çoklu cihaz erişimi dışında birkaç yeni işlev daha özel beta sürümünde test ediliyor. Gelişmiş arama fonksiyonu, mesajlaşma içerisinde tarih gibi kısıtlayıcı veriler ile arama yapılabilmesini sağlayacak. Ayrıca gelen fotoğrafın Google üzerinde aratılması gibi test sürecindeki özellikler de ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulabilir. Son olarak Whatsapp’ın söz konusu güncelleme ile kullanıcı veri güvenliği açısından kritik düzenlemeler de yapacağını belirtelim.