Whatsapp, çoklu cihaz erişimi özelliğini test ediyor!

Whatsapp, bilindiği üzere güvenlik kısıtlamalarından dolayı birden fazla cihazdan bir hesaba aynı anda erişimi engelliyor. Kullanıcılardan uzun süredir gelen eleştiriler karşısında uygulama harekete geçti ve çoklu cihaz erişimi özelliğini test etmeye başladı!

Whatsapp için oluşturulan bir kullanıcı blogundan aktarılan bilgiye göre, yeni özellik bir süredir kapalı beta sürümünde test ediliyor. Bir hesabın aynı anda 4 farklı cihazdan kullanılabileceği belirtilen çoklu cihaz özelliğinin nasıl bir güvenlik prosedürüne sahip olduğu ise bilinmiyor. Ancak özelliğin geliştirme aşamasının bitmek üzere olduğu ve yakında herkese açık beta sürümünde sunulacağı bildiriliyor.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020