Realme X50 Pro 5G, Temmuz ayında Android 11 Betası’na katılacak!

Dün Google tarafından yayınlanan Android 11 Betası, OnePlus, Xiaomi ve Oppo tarafından onaylandı. Bugün ise Realme, Android 11 Betası‘na katılacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkan X50 Pro 5G için Android 11 Betası‘nın Temmuz ayında geleceğini duyurdu.

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Realme X50 Pro 5G, Android 11 Betası ile hangi özelliklere sahip olacak?

Realme X50 Pro 5G, şu anda Android 10 tabanlı Realme UI kullanıyor. Cihaz, Android 11 Beta sürümü ile kayan bildirimler, tek seferlik izin ayarları ve hızlı paylaşım gibi özelliklere sahip olacak. Hızlı paylaşım özelliği en çok dikkat çeken konulardan biri olacak. İki Android cihazın dosya ve içerik aktarımında kullanıcıları oldukça memnun edecek bir özellik olarak karşımıza çıkacak.

Realme’nin yeni amiral gemisi hangi teknik özelliklere sahip?

X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, 6.44 inçlik FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip. Ön tarafta 32 MP + 8 MP çözünürlüklü iki selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunmakta. X50 Pro 5G, ekran altı parmak izi okuyucusuna ve USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj desteğine sahip. Cihaz 65W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil içeriyor.