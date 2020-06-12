Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, Temmuz ayında Android 11 Betası’na katılacak!
Dün Google tarafından yayınlanan Android 11 Betası, OnePlus, Xiaomi ve Oppo tarafından onaylandı. Bugün ise Realme, Android 11 Betası‘na katılacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkan X50 Pro 5G için Android 11 Betası‘nın Temmuz ayında geleceğini duyurdu.
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Realme X50 Pro 5G, Android 11 Betası ile hangi özelliklere sahip olacak?
Realme X50 Pro 5G, şu anda Android 10 tabanlı Realme UI kullanıyor. Cihaz, Android 11 Beta sürümü ile kayan bildirimler, tek seferlik izin ayarları ve hızlı paylaşım gibi özelliklere sahip olacak. Hızlı paylaşım özelliği en çok dikkat çeken konulardan biri olacak. İki Android cihazın dosya ve içerik aktarımında kullanıcıları oldukça memnun edecek bir özellik olarak karşımıza çıkacak.
Realme’nin yeni amiral gemisi hangi teknik özelliklere sahip?
X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, 6.44 inçlik FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip. Ön tarafta 32 MP + 8 MP çözünürlüklü iki selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunmakta. X50 Pro 5G, ekran altı parmak izi okuyucusuna ve USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj desteğine sahip. Cihaz 65W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil içeriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung firmasının yeni orta seviye cihazı Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Galaxy M31s, 6 GB RAM ve Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung firmasının orta seviye serisi olarak karşımıza çıkan M ailesi, yeni üyesi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy M31s ismi ile karşımıza çıkan yeni cihaz, Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyede iyi bir alternatif oluşturmayı planlayan cihaz, çoklu çekirdek testinde 1,256 puan alırken, tekli çekirdek performansında ise 347 puan ile bizleri karşılıyor. SM-M317F model ismi ile teste giren cihaz, 6 GB RAM ile bizleri karşılamakta. Ayrıca cihazın gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacağı da test sonuçlarında görüntülenen liste üzerinden belli oldu.
Kesinleşen diğer özellikler ise cihazın 6000 mAh değerinde bataryaya sahip olması. Her Samsung cihazında olduğu gibi AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak cihazın tahminlere göre dört adet arka kamerası olacak. Ana kameranın 64 MP değerinde olması beklenir iken diğer kameralar hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı. Cihazın hafıza kısmında ise 6 GB RAM seçeneğinin yanında 128 GB değerinde dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise cihazın, Galaxy M31 cihazından pek de farklı olmaması bekleniyor. Covid-19 nedeniyle üretim konusunda sıkıntı yaşaması düşünülen Samsung, haziran veya temmuz ayları arasında cihazı tanıtacak gibi gözüküyor. Ancak bu bilgiler şu an için sadece dedikodudan ibaret.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, Android 11 Beta sürümüne dahil edildi!
Hem Oppo hem de Xiaomi, bazı cihazlarını yakında Android 11’in Beta sürümüne dahil edeceğini açıklamıştı. OnePlus ise daha erken davrandı. OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları şu an Android 11 Beta sürümünü indirebilir hale geldi. OnePlus‘a göre bu, geliştirici izleme programı dahilindeki ilk Android 11 Betası olacak.
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OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarında Android 11 Betası hangi sorunlara sahip?
Google önceki geliştirici sürümlerinin üzerine dün, Android 11 Beta‘yı resmi olarak piyasaya sürdü. Beta‘nın öncelikle Pixel telefonlara geleceğini duyurdu. OnePlus ise bugün resmi olarak belirtilen cihazlara Android 11 Betası vereceğini duyurdu. Fakat bu Beta sürüm OnePlus için bazı sorunlara sahip. Bunlardan başlıcaları yüz kilidinin kullanılamaması, Google Asistan’ın çalışmaması, görüntülü görüşmede karşı tarafın hareketsiz gözükmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünde de belli aksaklıklar bulunuyor.
Bu hataların yanı sıra sistem kararlılığında bazı sorunlar bulunuyor ve bazı uygulamalardaki veriler silinebiliyor. Buradan çıkan sonuç bu sürümün OnePlus telefonlar için henüz günlük kullanıma uygun olmadığı yönünde. Google Pixel telefonlarda ise Android 11 Beta sürümü daha stabil ve sorunsuz çalışıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bazı geliştiriciler ve teknoloji ile yakından ilgili olan kişiler bu sürümü kullanmak isteyecektir. Fakat günlük kullanıma uygun olmayan ve riskli bir sürüm yerine ilerideki güncellemeleri takip etmek daha yerinde bir karar olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Plus modeli geliyor
Huawei tarafından yakın zamanda tanıtması beklenen Enjoy 20 Plus modeli için detaylar çıkmaya devam ediyor. Şirketin yeni telefonu, 24 Haziran’da Dimensity 800 işlemci ve üç kamera ile geliyor.
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Çinli teknoloji devi, her geçen gün çeşitlenen ve güçlenen akıllı telefon pazarı içi yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Basına sızan bilgilerde cihaz hakkında teknik özelliklerinin yanında Enjoy 20 Plus’ın, MediaTek Dimensity 800 5G kullanan ikinci Huawei cihazı olacağı bilgisi de yer alıyor.
Huawei Enjoy 20 Plus, özellikleri ile Enjoy Z’ye benziyor
Huawei Enjoy 20 Plus modeli, özelliklerine bakıldığında Mayıs ayında piyasaya sürülen Enjoy Z 5G akıllı telefonu ile oldukça benzer olduğu görünüyor. 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geleceği belirtilen cihaz, arka tarafta üçlü kamera kurulumunu ve bir parmak izi okuyucusunu karşımıza çıkaracak. Bu üçlü kamera kurulumu ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel olarak sıralanacak.
Söz konusu telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Huawei Enjoy 20 Plus modelinin 6 GB RAM’e sahip olanın yaklaşık 268 dolar, 8 GB RAM’e sahip olan modelinin ise yaklaşık 311 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Huawei Enjoy Z Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD + (2400 × 1080 piksel) çözünürlüklü 20:9 IPS LCD
- Tazeleme hızı: 90Hz
- İşlemci: 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 5G
- Grafik birimi: Mali-G57MP4
- RAM: 6GB/8GB
- Dahili depolama: 64GB/128GB
- Android 10, EMUI 10.1 (Google desteği yok)
- Çift sim kart desteği
- Arka kamera: 48 megapiksel ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro
- Ön kamera: F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera, 1.12um piksel boyutu
- Boyutlar: 160 x 75,3 x 8,4 mm
- Ağırlık: 182g
- 5mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.000 mAh (22,5W hızlı şarj destekli)