Gizliliğe önem verenlerin en çok beklediği özelliklerden biri olan WhatsApp’ta çevrimiçi durumu gizleme seçeneği, hizmetin yakın zamanda yeni bir uygulamaya kavuşan masaüstü sürümüne geliyor. WABetaInfo web sitesine göre, yenilik hazır ve yakında tüm kullanıcılar için yayınlanabilir.

Özel web sitesi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, yapılandırmanın PC için WhatsApp’ta nasıl çalışacağını gösterir. Mobil sürümde olduğu gibi, kullanıcı “Son görülme” ayar modellerini izleyerek çevrimiçi durumu kimin göreceğini seçebilecek.

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WhatsApp’taki herkesten çevrimiçi gizleme seçeneğine sahip olmanın yanı sıra, ekranı kişiler veya bir kullanıcı listesiyle sınırlamak da mümkün olacak. “Son Görülme”de olduğu gibi, aracı kullanmak da uygulamada kimin çevrimiçi olduğunu görmenizi engeller.

Beta sürümünde yapılan testlerden sonra, çevrimiçi gizleme seçeneği yakında Android, iOS ve ayrıca bilgisayarda WhatsApp’a gelecektir.