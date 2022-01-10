CCleaner, Microsoft Store’a Geldi!

CCleaner, bilgisayar tarihinin en popüler bilgisayar programlarından biridir. Milyonlarca kez indirildi ve şimdi yeni bir sürümde yayınlandı. Artık CCleaner, Windows 11 için Microsoft Store‘da indirilebilir durumda.

CCleaner, çoğu kişinin muhtemelen bildiği bir bilgisayar programıdır. Bu, tarihteki en ünlü Windows işletim sistemi temizleme araçlarından biri olduğu için sürpriz olmamalı. Artık uygulamanın yeni kanal aracılığıyla dağıtılan yeni bir sürümü mevcut.

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CCleaner, Windows 11 için Microsoft Store‘da kullanıma sunuldu. Yeni pencerelerin kullanıcıları bu yazılımı kolay ve hızlı bir şekilde indirebilir. Bu arada, araç güncellemeleride, mağaza üzerinden otomatik olarak teslim edilecekler.

Ayrıca belirtmek gerekirse, iki yıldan daha kısa bir süre önce, Microsoft‘un Windows Defender‘ının CCleaner‘ı potansiyel olarak istenmeyen bir uygulama (PUA) olarak işaretlemişti. Bunu sebebi CCleaner, aşağıdakiler gibi Piriform olmayan diğer yazılımlarla birlikte gelmesiydi:

Google Chrome

Google Toolbar

Avast Free Antivirus

AVG Antivirus Free

Redmond şirketi daha sonra CCleaner listesini PUA:Win32/CCleaner’dan PUA:Win32/PiriformBundler‘a revize etti. 2015 yılına daha da geri dönersek, Microsoft‘un Baş Yazılım Geliştirme Mühendisi Gov Maharaj, Microsoft‘un Channel 9 web sitesinde yayınlanan The Defrag Show adlı bir web şovu sırasında uygulamayı tamamen görmezden geldi.

Maharaj, görünüşe göre bir kullanıcıya bilgisayarlarını Windows 7‘den Windows 10‘a yükseltmesini istenmeyen ve gereksiz uygulamalar konusunda tavsiye etmeye çalışıyordu. İfade ve kelimeler, Microsoft‘un en azından bir dereceye kadar o zamanlar yazılımın gerçekten hayranı olmadığını gösterdi. Ama şimdi, işler değişmiş gibi görünüyor.