WhatsApp bazı eski iOS sürümlerini desteklemeyi bırakıyor. Apple, iPhone 14 piyasaya sürmeye hazırken uygulama yalnızca iOS 12 ve üstü ile çalışacak.

Çoğu kullanıcı modern akıllı telefonları kullanırken bile diğer kullanıcılar eski cihazları kullanmaya devam ediyor. Özellikle uzun bir süre iPhone 5 kullanan ancak şimdi yükseltme yapması gereken kullanıcıları dikkate alıyoruz.

WhatsApp, iPhone 5 ve iOS 12’nin altındaki diğer cihazlar için desteğini sonlandırıyor

24 Ekim’de WhatsApp’ın artık çalışmayacağını hatırlatmak için kullanıcılara uyarı mesajı gönderilmeye başlandı.

Uyarı mesajında “WhatsApp, 24 Ekim 2022’den itibaren bu iOS sürümünü desteklemeyi durduracaktır. Lütfen Ayarlar >Genel bölümüne gidip Yazılım Güncellemesi’ne dokunarak telefonunuzu son iOS sürümüne güncelleyin.” ifadelerine yer veriliyor.

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WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için iPhone’unuz hala iOS 10 veya iOS 11 kullanıyorsa iOS 12’ye yükseltmeniz gerekir. Sistemin 12. sürümünü yükleyerek uygulamayı iPhone 5S, iPhone 6 veya iPhone 6S’nizde normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ancak iPhone 5 ve iPhone 5C, iOS 12 ile uyumlu değil. Bu nedenle, Ekim ayının sonunda, mesajlaşma uygulamasını destekleyemeyecek. Güncelliğini yitirmiş bu cihazları kullanmak zorunda olan kullanıcılar WhatsApp’tan vazgeçmek zorunda kalacak.

Kaynak: Hindustantimes