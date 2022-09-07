Dün, Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı hükümeti, şarj cihazıyla birlikte gelmeyen iPhone’ların satışını askıya aldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Apple’a 12 milyon real (yaklaşık 2,4 milyon $ Dolar) para cezası verdi ve iPhone 12’nin ülkenin ulusal telekomünikasyon ajansı Anatel’deki kaydının iptal edilmesini emretti.

Bakanlık, Apple’ın “tüketicilere karşı kasıtlı ayrımcı bir uygulama” ile eksik bir ürün sattığını savundu.

Apple, savunmasında çevresel kaygılar nedeniyle akıllı telefonlarla birlikte şarj cihazı sağlamadığını iddia etti. Ancak Brezilyalı yetkililer, “şirketin cihazları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devretmesiyle sonuçlandığı” için argümanı yeterli bulmadı.

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Kutudan şarj cihazı olmadan çıkan ilk telefon, 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 idi. O zamandan beri Apple hiçbir iPhone cihazına şarj cihazı dahil etmedi.

Bakanlık ayrıca, Apple’ın gerçekten çevresel etkiyi azaltmak istiyorsa, endüstrinin geri kalanı tarafından benimsenen USB Type-C kablolarını kullanabileceğini söyledi.

Apple, karara itiraz ederken endişelerini gidermek için Brezilyalı tüketici koruma ajansı Senacon ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Apple, Reuters’e verdiği demeçte, “Brezilya’da bu konuda zaten birkaç mahkeme kararı kazandık ve müşterilerimizin cihazlarını şarj etmek ve bağlamak için çeşitli seçeneklerin farkında olduklarından eminiz.” dedi.

Kaynak: Reuters