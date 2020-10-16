WhatsApp bize ulaşın kısmını yeniliyor: Hataları bildirmek kolaylaştı

WhatsApp, kullanıcılara destek ekibiyle iletişim kurma imkanı verdiği bize ulaşın sayfasını son yayınladığı beta sürümüyle güncelledi. Yenilenen haliyle bize ulaşın sayfasından artık WhatsApp’ın destek ekibiyle direkt uygulama üzerinden iletişime geçebilmek mümkün oluyor.

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WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın beta sürümünü güncelledi. 2.20.202.7 numaralı beta sürümüyle geliştiriciler, artık kullanıcılara WhatsApp uygulamasının bize ulaşın sayfası üzerinden destek ekibiyle doğrudan iletişime geçme şansı tanıyor.

Aslında şu anda da WhatsApp’ta yaşadığımız herhangi bir problemi support@whatsapp.com mail adresi veya WhatsApp Yardım sayfası üzerinden destek ekibine bildirebiliyorduk. Ancak bu yöntemler tek yapmak istediği, yaşadığı problemi bildirmek olanlar için fazlasıyla dolambaçlıydı.

Yeni WhatsApp bize ulaşın bölümü böyle görünecek

Daha kolay ve yorucu olmayan bir iletişim imkanı gerekiyordu ki, WhatsApp geliştiricileri son beta sürümünde bu gereksinimi karşıladı. WhatsApp uygulamasındaki yeni bize ulaşın sayfası, henüz tüm beta kullanıcılarına açık değil, sınırlı sayıda kullanıcı kitlesi üzerinde test edilen özellik ilk olarak WABetaInfo tarafından tespit edildi.

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, yakında bir WhatsApp kullanıcısı, uygulamadaki Ayarlar > Yardım > Bize ulaşın’a tıkladığında direkt WhatsApp Support görüşmesi açılacak. Yani tıpkı bir arkadaşınızla mesajlaşıyor gibi WhatsApp’ın destek ekibiyle mesajlaşabileceğiniz bir sohbet arayüzü karşınıza gelecek. Burada ise o an için karşılaştığınız hata her neyse WhatsApp destek ekibine yazabileceksiniz.

Yeni güncelleme sadece beta sürümüyle kullanılabiliyor ve tam haliyle uygulamaya ne zaman ekleneceği konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat 2020 bitmeden evvel tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.