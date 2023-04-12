WhatsApp, Android platformundaki tüm beta kullanıcıları için “Çoklu Cihaz” adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Şirket bu özelliği ilk olarak 2022 yılında tanıtmıştı.

Popüler sohbet mesajlaşma platformu, 2.23.8.2 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Android beta kullanıcıları için uygulamasının yeni özelliğini kullanıma sunuyor. Bilmeyenler için, özellik temel olarak mevcut çoklu cihaz desteğine başka bir katman ekliyor. Bu özellik, sohbetlerinize daha kolay erişim için WhatsApp hesabınızı başka bir akıllı telefona bağlamanızı sağlar. Ayrıca bu özellik ana cihazınızın aktif bir internet bağlantısı olmasa bile çalışabilecek.

İlginizi çekebilir: WhatsApp Zombi Grupları Öldürecek Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Şu an itibariyle, Çoklu cihaz özelliği yalnızca Android platformu için mevcut ve ikincil bir Android cihazı bağlamanıza izin veriyor. Bu özelliği denemek için kullanıcıların WhatsApp Messenger ya da Business uygulamasının beta sürümünü ikincil Android telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Bu adımı takiben, uygulamada ‘Bir cihazı bağla’ seçeneğini seçebilir, aynı zamanda uygulamayı birincil telefonlarında çalıştırabilir ve Ayarlar’a gidip ardından Bağlı cihazlar’a gidebilirsiniz.

Bu ekrandan ikincil telefonunuzdan bir QR kodu taramak nihayet iki cihazı birbirine bağlayacaktır. Böylece artık sohbet geçmişinize her iki cihazdan da sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Bu özelliğin hala beta aşamasında olduğunu unutmayın.