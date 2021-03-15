Güncelleme
WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor
WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.
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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.
Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.
Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.
Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.
Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, ilk güncellemesini aldı!
Asus, geçtiğimiz hafta ROG Phone 5‘i piyasaya sürdü. Cihaz, göz alıcı tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle oldukça popüler oldu. Asus ROG Phone 5, selefine göre oldukça önemli yükseltmeler ile birlikte geliyor. Telefonun piyasaya çıkışının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak cihaz bugün ilk güncellemesini aldı.
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Asus ROG Phone 5, yeni güncelleme ile hangi yenilikleri getiriyor?
Asus ROG Phone 5, yeni güncellemesiyle birlikte 18.0830.2101.73 yazılım versiyonuna yükseltiliyor. Güncelleme, cihazlara gruplar halinde ve sırayla dağıtılıyor olacak. Bununla birlikte, güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek için, Ayarlar–>Sistem–>Sistem Güncellemeleri sırasını takip etmeniz gerekiyor. Eğer OTA güncellemesi cihazınıza henüz gelmediyse, manuel olarak da güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Yeni güncelleme, cihaza birçok yenilik getiriyor. Yazılım optimizasyonu haricinde yeni kontrol hareketleri, Espor Modu ve tema paketleri bu güncelleme ile gelecek.
ROG Phone 5 ile ilgili bazı kamera sıkıntıları mevcuttu. Yeni güncelleme ile bu sorunlar da ortadan kalkacak. Güncelleme notları;
- Armoury Crate‘te sistem modlarının ayarlar sekmesi daha düzenli hale geldi. Ayrıca bu sekmede artık ROG Vision için eklenen animasyon editörü, paylaşma ve içe aktarma işlevlerini gerçekleştirebiliyor.
- AirTrigger 5 için yeni kontrol hareketleri mevcut.
- Rekabetçi oyuncular için Espor modu aktif hale geldi. Bununla birlikte, rekabetçi oyunlar için özel olan bu mod kullanıcı deneyimini geliştirecek.
- ROG Akira tema paketi eklendi. Ayrıca oyun yayıncıları ile iş birliğine gidilerek farklı tema paketleri de kullanılmaya hazır.
- Özellikle fotoğraf çekimlerinde kullanıcı deneyimine etki eden bazı sorunlar bu güncelleme ile ortadan kalkacak.
- Sistem kararlılığı ve şarj stabilitesi daha optimize hale geldi.
Donanım
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Intel Rocket Lake işlemcilerinin 30 Mart tarihinde geleceği konuşuluyor. Yeni işlemcilerle beraber de birçok kişi mevcut donanımlarını yükseltmeyi planlıyor. Ama neyse ki Z490 anakarta sahip olanlar yeni işlemcilerle gelecek PCIe 4.0 desteğine erişebilecekler.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.055TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
MSI tarafından duyurulduğuna göre bütün MSI Z490 anakartları; alacakları BIOS güncellemesiyle birlikte daha geniş bant desteği ve daha iyi performans verebilecekler. Böylelikle de 11.nesil Intel işlemcilerin getireceği PCIe 4.0 desteğini sağlayacaklar. Dolayısıyla da PCIe 4.0 destekli M.2 SSD ve ekran kartlarıyla uyumlu halde olacaklar.
Normal şartlarda anakart üzerinden PCIe 4.0 desteği için bir yazılım güncellemesinden fazlası gereklidir. Ancak firma bu anakartlarını yeni standart için hazırlıklı halde kullanıcıya getirmiş durumda. Dolayısıyla MSI Z490 sahiplerinin yeni standartla gelen işlevleri bir yazılım güncellemesiyle alması mümkün olacak. Bu özelliklerin başında ise verimliliğin 3.0 versiyonuna göre iki katına çıkması olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle SSD ve ekran kartları bilgi akışı çok daha hızlı hale geliyor.
Bu hızların SSD ve ekran kartı türüne göre değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de bilgisayar toplayacakların yeni işlemciler gelmeden önce birçok seçeneği olmuş olacak.
Intel 10.nesil Comet Lake işlemcileri için geçen sene PCIe 4.0 desteğinin olmaması önemli bir eksiklikti. Dolayısıyla yeni işlemcileriyle bu desteği getirmeleri onlar açısından önem taşıyor. Z490 anakartlarının da 4.0 desteği verecek olmasıyla yükseltme yapacak kişiler için işler daha da kolay hale geliyor diyebiliriz.
Genel
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Apple tüm cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1’i yayınladı. İşte iOS 14.4.1 güncellemesi ile gelen düzeltmeler.
Apple yeni yazılım güncellemesi ile akıllı cihazlardaki büyük güvenlik açığını kapatıyor. iOS 14.4 işletim sisteminde yakalanan bir güvenlik açığı, Apple’ı acilen güncelleme yapmaya itti. iOS 14.5 üzerinde çalışan Apple, bu güvenlik açığı ile iOS 14.4.1 güncellemesini yayınlamak zorunda kaldı. Gelin güncellemenin detaylarına göz atalım.
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Apple bugün tüm cihazlara yayınladığı güncellemesi ile büyük bir güvenlik açığını kaldırmış gibi gözüküyor. Apple, başka bir güncelleme üzerinde çalışırken, bir anda böyle beklenmeyen bir ara güncelleme yayınladı. Dolayısıyla küçük bir boyuta sahip olan bu yeni güncelleme, görünüşe göre güvenlik tarafında büyük önem taşıyor. Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 14.4.1 ülkemizde yaklaşık 90MB boyutunda.
Apple bu küçük güncelleme ile Safari‘nin işleme motoru WebKit‘teki güvenlik açıklarını kapatıyor. Apple iOS 14.4.1 ile WebKit üzerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş ve rastgele kod çalıştırılmasına yol açan bu hataları düzeltti. Ek olarak WebKit yeni güncelleme ile bellek bozulması sorunundan da kurtulmuş oldu.
Güncelleme nasıl yüklenir?
Apple tarafından yayınlanan bu önemli güncellemeyi güvenlik nedeniyle hemen yüklemek gerekiyor. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edin. Burada yer alan en yeni güncellemeyi indirin ve kurulumunu yapın. Bu sayede Apple tarafından yayınlanan ve önemli güvenlik açıkları kapatan iOS 14.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz. Son olarak güncelleme yapmadan önce pil seviyenizin %50 ve üzeri olması gerektiğini unutmayın.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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