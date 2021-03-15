WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor

WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.

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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.

Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.

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Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.

Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.

Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.