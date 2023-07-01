WhatsApp kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi fotoğraf ve video gönderimlerinde çözünürlük kaybı yaşanması. Bunun önüne geçmek için kullanıcılar fotoğrafları ve videoları dosya olarak gönderebiliyor. Bu duruma çözüm geliştirmeye çalışan WhatsApp geldiğimiz noktada bugün bir beta güncelleme yayınladı. Detaylara bakalım.

WhatsApp, yakın zamanda yayınladığı beta bir güncelleme ile birlikte yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşımını kullanıcılarına sunmuştu. Son yayınlanan beta güncelleme ile birlikte ise yüksek çözünürlüklü videolar daha az sıkıştırılacak. Bu sayede videolar daha kaliteli bir şekilde gönderilecek.

Ancak yüksek kaliteli video gönderimi standart olarak sunulmayacak. Video gönderimi esnasında ayarlardan HD Kalite veya Standart Kalite seçeneklerinden birisinin seçilmesi lazım. Seçim yapılmadığı takdirde uygulama otomatik olarak Standart Kalite ile gönderim yapıyor.

WhatsApp devamlı olarak kullanıcılarına yeni güncellemeler sunuyor. Bu güncellemeler ile birlikte kullanıcılarının kullanım deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Ancak yüksek kaliteli fotoğraf gönderimi ve yüksek kaliteli video gönderiminin henüz WhatsApp’ın beta sürümünde kullanılabilir olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Bu bağlamda stabil WhatsApp güncellemesini beklemek gerekecek. Stabil WhatsApp güncellemesinin ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik merak konusu. Şimdilik elimizdeki tüm bilgiler bu kadar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!