Western Digital, HDD üretim tesisini kapatma kararı aldı

Western Digital, geleneksel sabit disklere yeterli talebin olmaması nedeniyle üç fabrikasından birini kapatıyor.

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HDD devri kapanıyor mu?

SSD veri depolama teknolojisi, sabit disklerin yerini almaya başladı. Ancak SSD fiyatlarının kapasiteye oranla yüksek seyretmesi, bu dönüşümü yavaşlatıyor.

Kullanıcılar SSD kullanmanın hızına ve güvenine alışınca, klasik sabit disklere geri dönmek istemiyorlar haliyle. Klasik sabit diskler yüksek kapasiteli ve daha ucuz olsalar da, artık eskisi kadar çok rağbet görmemekteler.

Western Digital ve Seagate, sabit disk piyasasındaki önemli iki marka konumundalar. Fakat sabit disklere azalan talep bu şirketleri de olumsuz etkiledi. Western Digital, Malezya – Petaling Jaya’daki sabit disk fabrikasını, azalan talep sebebiyle 2019’un sonunda kapatma kararı aldı.

Bu fabrika, 1973’ten beri üretim yapıyordu. Fabrikanın kapatılmasıyla birlikte WD’nin elinde Tayland’da bulunan iki fabrika kalacak. Şirket, bir yandan da SSD pazarındaki payını artırmaya çalışıyor.