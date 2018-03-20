Nimbus Data dünyanın en büyük 100 TB SSD modelini duyurdu!

100 TB kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama alanına sahip SSD’si haline gelen ExaDrive DC 100, Samsung‘un 30 TB’lık rekorunu büyük bir farkla egale etmeyi başardı. Nimbus Data firması tarafından üretilen söz konusu SSD 20 milyon şarkıyı dahil edebilecek kadar bir genişlik sunuyor.

Tam adı Nimbus Data ExaDrive DC 100 olan SSD, 3.5 inçlik SATA türünde bir depolama aracı olarak dikkat çekiyor. 500MB/saniye yazma hızına sahip SSD, 3D NAND teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Nimbus Data ExaDrive DC 50 adında 50 TB versiyona da sahip olan Nimbus Data, söz konusu SSD için fiyat açıklamasa da normalde piyasaya göre daha uygun fiyatlı SSD’ler sunduğunu belirterek olması gerekenden daha uygun fiyatlı olacağını da belirtmiş.

Nimbus Data ExaDrive DC 100 TB SSD Özellikleri