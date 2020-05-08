WeChat Çin dışı kullanıcılara da sansür uyguluyor!

Çin merkezli pek çok marka ve uygulama, özellikle kullanıcıların hassas olduğu veri güvenliği konusunda sürekli olarak sorgulanıyor. Bu uygulamalardan WeChat, yapılan bir araştırmaya göre Çin dışındaki kullanıcıların bazı mesajlarına sansür uyguluyor!

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Kullanıcılarına sansür uygulayan WeChat büyük tepki topladı!

Yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olan WeChat, dünyanın en aktif anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Daha önce ülke içi paylaşımları Çin hükümetine raporladığı ortaya çıkan uygulama ile ilgili yeni iddia ise tepkileri üzerine çekeceğe benziyor. Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayınladığı WeChat raporuna göre, Çin dışındaki kullanıcıların da verileri takip ediliyor. Bu çarpıcı iddianın çıkış noktası ise uygulamanın sahip olduğu gelişmiş sansür algoritması gibi görünüyor.

Raporda belirtilen sansür algoritması; Çin dışındaki bir WeChat kullanıcısının Çin’deki başka bir üyeye ilettiği resim ve belgeleri analiz ediyor. Bu bağlamda 100’den fazla deneme yapılırken, algoritmanın riskli bulduğu çoğu iletiyi otomatik olarak filtreleyip karşı tarafa iletilmesini engellediği görülüyor. Üstelik mesajı yollayan kişinin de bu durumdan herhangi bir şekilde haberi olmuyor.

Oldukça dikkat çekici ve vahim görünen iddia karşısında WeChat yöneticileri ise herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Daha önce Rusya, veri güvenliği konusunda hukuki düzenlemelere aykırı davrandığı gerekçesiyle uygulamaya erişimi engellemişti. Son gelişmelerden sonra Google Play Store ve App Store taraflarının nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.