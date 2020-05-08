Google yanlışlıkla müşterisine 5000 dolarlık Pixel gönderdi.

Google, bir müşterisinin yaptığı Pixel 4 siparişinde ilginç bir hata yaptı. Firma, müşterisine tek telefon yerine 5000 dolar değerinde 10 adet telefon dolu bir kutu yolladı.

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Yanlışlıkla içerisinde 10 adet Google Pixel 4 olan kutu gönderildi!

Google Pixel 4, ABD sınırları içerisinde büyük bir indirim aldı. Yaklaşık olarak 500 dolara inen fiyatından sonra Pixel 4 siparişlerinde önemli bir artış gözlemlendi. Bu artıştan kaynaklı dikkat dağınıklığından mıdır bilinmez ancak, Google ilginç bir hata yaptı. Firma bir adet siyah Pixel 4 siparişi veren müşterisine, içerisinde tamı tamına 10 adet siyah Pixel 4 olan bir kutu gönderimi yaptı. Toplam değeri 5000 dolar olan bu kutu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen müşteri soluğu Reddit isimli sosyal medya sitesinde aldı. Sosyal medya platformunda konu açan Timias55 isimli kullanıcı, başından geçenleri aktardı. Amerikan yasalarına göre teknik olarak telefonların hepsini ekstra para ödemeden alma hakkına sahip olan kullanıcı, tercihini Google müşteri hizmetlerini bilgilendirmekten yana kullanmış.

Piyango kazanmış gibi hissettiklerini ancak eşi ile oturup düşündükten sonra cihazları göndermenin daha doğru olacağı kanaatine varan çift, Google‘ı arayarak durum hakkında bilgilendirme yapmış. Google cephesinin de başta anlam veremediği olay da firma bir ara fotoğraflı kanıt dahi istemiş. Kargolama sırasında oluşan bir hatadan kaynaklanan gelişme karşısında Google iki gün sonra cihazları geri almış. Olay karşısında hala şaşkınlığını gizleyemeyen Timias55 isimli kullanıcı, her şeye rağmen verdikleri karar sonrasında vicdanen de oldukça rahatladıklarını belirtmeden geçmedi.