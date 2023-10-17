Son dönemde Reddit’ten gelen raporlar, Samsung’un Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch güncellemesinin Galaxy Watch kullanıcıları arasında klavye sorunlarına yol açtığını gösteriyor. Özellikle Galaxy Watch 4 Classic kullanıcıları, Anımsatıcılar uygulamasını açtıklarında “Anımsatıcı ekle” seçeneğini seçtiklerinde siyah bir ekranla karşılaşıyorlar. Wear OS 4 Galaxy Watch kullanıcılarına pek yaramadı gibi!

Wear OS 4 Tabanlı One UI 5 Watch Güncellemesi Klavye Sorunlarına Yol Açıyor!

Kullanıcıların paylaştığı raporlara göre, bu sorunun kaynağı Google’ın Gboard klavyesinin görünmemesi gibi görünüyor. Örnek vermek gerekirse, Anımsatıcılar uygulamasında veya Google Keep gibi uygulamalarda yeni bir not veya liste oluşturulmaya çalışıldığında Gboard klavyesi ortaya çıkmıyor ve kullanıcılar siyah bir ekranla karşılaşıyorlar. Ayrıca, bu ekranın görünmesiyle birlikte Samsung’un dijital asistanı Bixby’nin çalışmaması da sorunu daha da büyütüyor gibi görünüyor.

Kullanıcıların yorumlarına göre bu sorun sadece Galaxy Watch 4 Classic kullanıcılarını etkilemiyor. Bir kullanıcı, benzer sorunları Galaxy Watch 5’te de yaşadığını belirterek, bu sorunun diğer modellere de yayılmış olabileceğini gösterdi.

Raporlar, genellikle Google Keep ve Samsung Reminder gibi uygulamalar etrafında dönerken, bazı kullanıcılar Samsung Alarm, Todoist, Weargram, TickTick ve Bring gibi diğer uygulamalarda da benzer klavye sorunları yaşadıklarını paylaştılar.

Öte yandan, kullanıcıların yaptıkları önbelleği silme, Gboard’u kaldırma ve yeniden yükleme gibi denemelerin sorunu çözmediği görülüyor. Bu nedenle şu an için kullanıcıların başvurabileceği tek çözüm, Samsung’un varsayılan klavyesini kullanmak gibi görünüyor. Samsung’un kendi klavyesi, şimdiye kadar yaşanan sorunlarla herhangi bir çakışma yaşamamış gibi görünüyor.

Bu konuyla ilgili olarak bir ürün uzmanının topluluk forumunda kullanıcılara yardımcı olma sözü verdiği ve sorunu Galaxy Watch 6 Classic ile yaşadıktan sonra Google’a ileteceği de belirtiliyor. Umuyoruz ki bu soruna yakın bir zamanda bir çözüm veya düzeltme sunulur. Kullanıcıların bu tür güncellemelerin sorunsuz olduğundan emin olabilmeleri önemli, çünkü bu tür sorunlar günlük kullanımı oldukça olumsuz etkileyebilir.

Bu güncelleme, rahatlık ve sağlığa odaklanan bir dizi yenilikçi özellik sunuyor. Kullanıcılar, bağlı Galaxy Buds kulaklıklarını kolayca yönetebilirken, birden fazla cihazdaki pil seviyelerini takip etmek için kullanışlı bir widget kullanabiliyorlar. Bu özellikler, kullanıcıların bağlantılarını daha akıcı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Ancak bu güncellemenin öne çıkan noktası, akıllı saati sıfırlamadan eşleştirilmiş telefonunuzu değiştirme yeteneği olmuş. Artık telefonunuzu değiştirirken saatte oldukça uzun süren can sıkıcı sıfırlama işlemleri yapmanız gerekmeyecek. Ayarlarınız ve verileriniz olduğu gibi kalacak, bu da sorunsuz bir geçiş sağlayacak. Bu özellik, farklı cihazlar arasında sık sık geçiş yapan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor ve Samsung’u diğer markalardan ayırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch güncellemesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!