Uçak modu, telefonunuzu çevrimdışı hale getiren ve kablosuz bağlantıları devre dışı bırakan yararlı bir özellik. Geceleri telefonun radyasyon yaymasından korkan kişiler bile bu özelliği kullanıyor. Ancak Android 14 ile gelen yeni bir özellik, uçak modundayken Wi-Fi ve Bluetooth’u aktif tutma seçeneği sunuyor!

Android 14 ile Uçak Modundayken Wi-Fi ve Bluetooth’u Aktif Tutma Özelliği Geliyor!

Bu özellik sayesinde, telefonunuzu uçak moduna aldığınızda Wi-Fi ve Bluetooth ayarlarınızın değişmemesini sağlayabilirsiniz. Böylece uçağa binerken veya uçuş sırasında Bluetooth kulaklığınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uçak modu, uçağın iletişim sistemine müdahale edebilecek sinyal yayınını engellemek için tasarlanmış bir özellik. Bu nedenle havayolları, özellikle iniş ve kalkış sırasında telefonların uçuş moduna alınmasını ister. Ancak, Android 14 ile bu özellik sayesinde Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarınızı sıfırlamadan uçuş modunu kullanabilirsiniz.

Android 14 ile telefonunuzu uçuş moduna aldığınızda Wi-Fi ve Bluetooth’u etkin tutarsanız, telefonunuz bu tercihi hatırlayacak ve cihazı bir daha tekrar uçuş moduna aldığınızda Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açık kalacak. Bu, uçuş modunu sık sık kullananlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Android 14’ün yanı sıra, bu özelliğin One UI, ColorOS, Funtouch OS gibi markaların kendi özelleştirilmiş işletim sistemlerinde de yer alması bekleniyor. Google’ın geçtiğimiz günlerde Pixel 8 serisi ile beraber piyasaya sürdüğü Android 14 birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Uçuş Modu Nedir?

Uçuş modu, birçok akıllı telefonda bulunan kullanışlı bir özelliktir. Telefonunuzun uçuş moduna alınması, kablosuz bağlantıların, radyo sinyallerinin ve veri iletiminin geçici olarak devre dışı bırakılmasını sağlar. Ancak uçuş modunun ne işe yaradığını ve neden bu kadar önemli olduğunu daha yakından inceleyelim.

Uçuş modunun başlıca işlevi, uçaklarda kullanılması için tasarlanmıştır. Uçaklar, radyo sinyalleri ve kablosuz iletişim cihazlarının işleyişini etkileyebilecek yerlerdir. Bu nedenle, uçuş sırasında telefonunuzun radyo sinyalleri yayınlaması veya kablosuz bağlantılar kurması istenmez. Uçuş modu, telefonunuzun bu işlemleri otomatik olarak durdurmasını sağlar.

Uçuş modu aynı zamanda pil ömrünü koruma amacı taşır. Telefonunuzun sürekli olarak sinyal araması veya veri iletimi yapması pilinizi hızla tüketebilir. Uçuş moduna aldığınızda, bu tür işlemler geçici olarak durur ve piliniz daha uzun süre dayanır.

Uçuş modu ayrıca insanlar için biraz “ben” zamanı yaratma amacı taşır. Telefonunuzun sürekli olarak çalmasını, mesajlarınızın gelmesini veya internette dolaşmasını istemediğiniz anlarda, uçuş modunu etkinleştirerek dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzaklaşabilirsiniz.

Uçuş modu, hücresel bağlantıları, Wi-Fi’yi ve Bluetooth’u geçici olarak devre dışı bıraksa da, fotoğraf çekme veya yerel dosyalara erişim gibi bazı temel işlevleri kullanmanıza izin verir. Bu sayede uçağınızın kalkışından inişine kadar eğlenceli içeriklere erişebilirsiniz.

Sonuç olarak, uçuş modu, telefonunuzu uçaklarda veya kablosuz bağlantının kullanılmasının istenmediği diğer yerlerde sorunsuzca kullanmanızı sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Bu modu kullanarak, cihazınızın gereksiz sinyal yayınlamasını engelleyebilir, pil ömrünü uzatabilir ve dikkatinizi dağıtmadan sakin bir şekilde zaman geçirebilirsiniz.

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