WhatsApp, Wear OS 3 akıllı saatleri için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, kullanıcıların telefonlarına ihtiyaç duymadan bileklerinden yeni sohbetler başlatmalarını, mesajları yanıtlamalarını ve aramaları kabul etmelerini sağlıyor. Uygulama, Mayıs ayında piyasaya sürülen beta sürümünün ardından geldi. Kullanıcılar, sesli yanıtlar, emojiler, hızlı yanıtlar veya metin mesajları aracılığıyla arkadaşlarına ve ailenize yanıt verme seçeneğine sahip olacaklar.

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Uygulamanın bazı öne çıkan özellikleri şunlar;

Kişiler: Ana ekrandan, ayarlar ve telefon uygulaması seçeneklerine hızlı erişimle birlikte kişilerin kolayca görülebileceği bir liste bulunuyor.

Konuşmalar: Kullanıcılar, geçmiş mesajlarına göz atabilir ve sesli mesajlar veya sistem klavyesi aracılığıyla yanıt verebilirler. Ayrıca, bir kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya yazıp yazmadığını kontrol edebilirler.

Grup Sohbetleri: Kullanıcılar, saatlerinden grup sohbetlerine katılabilir veya grup sohbetleri oluşturabilirler. Konuşmayı kaydırarak kimlerin görüşmede olduğunu görebilirler. Eğer medya veya çıkartma göndermek istiyorlarsa, bunun için telefonlarındaki grup sohbetini açabilirler.

Uygulamayı kurmak için, kullanıcıların saatlerinden telefon uygulamasına sekiz haneli bir kod girmeleri gerekiyor. Bu işlemden sonra, sohbetler uçtan uca şifreleme ile korunan çoklu cihaz özellikleri sayesinde cihazlar arasında senkronize ediliyor. Dairesel bir komplikasyon sayesinde okunmamış mesajların sayısını kontrol edebilir ve “WhatsApp kişileri” özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde bir sohbete atlayabilirsiniz.