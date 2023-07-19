Meta’nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen kişilerle sohbet başlatmayı basitleştirecek yeni bir özellik sundu. Bu özellik, kullanıcıların telefon numaralarını uygulama içinde doğrudan aramalarına olanak sağlıyor.

Kullanıcılar artık bilinmeyen numaraları adres defterlerine kaydetmek zorunda kalmadan sohbet başlatabilecek. Bu özellik, WhatsApp uygulamasını en son sürümlere güncelleyen hem iOS hem de Android kullanıcıları için erişilebilir durumda.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar, sohbet listesindeki “yeni sohbet başlat” düğmesine tıklayıp arama çubuğuna bilinmeyen numarayı girerek sohbet başlatabiliyor. WhatsApp, numaranın kullanıcıların kişi listesinde olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer yoksa numarayı arıyor.

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Bu özellik, bilinmeyen numaralarla sohbet etmeyi kolaylaştırıyor ve üçüncü taraf uygulamalara ya da API’lere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu sayede, kullanıcılar daha önce karşılaştıkları bazı sınırlamaları aşabiliyor.

Bu özelliğin bir diğer önemli avantajı ise kullanıcı gizliliğini artırması. Daha önce kullanıcılar, bilinmeyen kişileri adres defterlerine kaydetme eğilimindeydi ki bu durum, genellikle gerektiğinden daha uzun süre kayıtlı kalıyordu. Yeni özellik, bu tür gereksiz kayıtları önleyerek ek bir gizlilik katmanı sunuyor.

Bu güncelleme ayrıca işletmeler için de faydalı olacak. İşletmeler, müşterileri ile daha doğrudan ve verimli iletişim kurabilir, anında yanıt verebilir ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayabilirler. Ayrıca, müşterilerin kişileri kaydetme veya üçüncü taraf uygulamaları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak müşteri destek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve genel müşteri memnuniyetini artırabilirler.

Bu özellik özellikle, WhatsApp’a iletişim ve müşteri etkileşimleri için büyük ölçüde güvenen küçük işletmeler, serbest çalışanlar veya girişimciler için yararlıdır. Telefon numaralarını doğrudan paylaşarak, erişimlerini genişletebilir ve potansiyel müşterilerle veya müşterilerle kolayca bağlantı kurabilirler.

WhatsApp, bu güncellemeyle birlikte, mesajlaşma deneyimini zenginleştirecek başka yeni özellikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellikler arasında animasyonlu avatarlar, emojilere dayalı çıkartma önerileri ve topluluklar için gizli bir telefon numarası özelliği bulunuyor.