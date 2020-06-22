Apple
watchOS 7: Uyku takibi, kadran paylaşımı ve dahası!
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Kadranlar ve yeni kadran paylaşım seçenekleri!
Apple Watch’ın kadran sistemi, ekosistemin temelini oluşturuyor. Kullanıcılar, aktivite bilgilerini, Siri’yi ve önemli fonksiyonları kadranlar vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar. Yeni nesil işletim sistemi dahilinde, kişiselleştirilebilen kadranlar mail ve mesaj vasıtasıyla başkalarıyla paylaşılabiliyor. Aynı zamanda App Store, web siteleri ve sosyal medya kanalları üzerindeki bağlantılardan da kullanıcılar, yeni kadranlarını edinebiliyorlar.
Geliştiriciler artık tek kadranda uygulama başına birden fazla komplikasyon sunabiliyor. Örneğin Glow Baby uygulaması yeni ebeveynlerin biberonla besleme, emzirme, süt sağma istatistiklerini ve uyku sürelerini takip etmelerine yardımcı olan birden fazla komplikasyonu gösterebiliyor. Dawn Patrol ise sörfçülere favori sörf konumlarındaki gelgit, rüzgar hızı ve su sıcaklığı bilgilerini gösterebiliyor.
watchOS 7 ile sonunda uyku takibi özelliği ortaya çıktı!
Uyku takibi özelliği, geçtiğimiz sene sızdırılmış ve o tarihden beri yeni işletim sisteminde olacağını bildiğimiz özelliklerden biri. Yeni fonksiyon, giyilebilir cihazlarınızın uyku verilerinizi takip etmesini, yatma saati takibini ve uyku hedefleri özelliklerini beraberinde getiriyor. Apple Watch cihazlardaki ivmeölçerler aracılığıyla uyku sırasındaki sokunuma işaret eden mikro hareketleri saat algılayarak, kullanıcının ne zaman uykuda olduğunu tespit edebiliyor. Kullanıcı, sabah ne kadar uyuduğunu ve uyanıklık dönemlerini içeren grafiği; saat üzerinden isterse görebiliyor.
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Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple
iOS 14 ve iPadOS 14 tanıtıldı: Yeni araç takımı ve dahası!
iOS 14, iPadOS 14, bugün Apple’ın resmi YouTube hesabı üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle resmen ortaya çıktı. Yeni işletim sistemleri ile birlikte, araç takımı (widget), yeni Siri ve daha az yer kaplayan çağrı ekranı gibi özellikler, cihazlardaki yerini alacak.
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iOS 14: Yeni araç takımı ile uygulama özetlerini ana ekrana taşıyın!
Yeni araç takımları aslında iOS 14 sızıntıları ortaya çıktığı tarihlerden beri en çok konuşulan ve kullanıcılar tarafından beklenen özelliklerden biriydi. Araç takımları ile birlikte, anlık kısa bilgiler ana ekran üzerinden kullanıcılara sunulabiliyorken, farklı boyutlandırma seçeneklerine de sahipler. Kullanıcılar araç takımlarıyla; hava durumu, müzik, takvim gibi uygulamaların özetlerini ana ekranlarında da artık görebilecekler.
Yeni “Uygulama arşivi” özelliğiyle tüm uygulamalarınız tek ekranda!
Apple kullanıcılarının mobil platformda beklediği bir diğer özellik olan “Uygulama arşivi” aslında bir nevi Android tarafındaki, uygulama çekmecesini andırıyor. Fakat uygulamalarınızı çok daha düzenli olarak bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz.
Ana Ekran’ın sonunda bulunan bu sekme, tüm uygulamaları otomatik olarak düzenliyor. Yoğun kullandığınız uygulamaları size önerebiliyor.
App Clips: Uygulamaları indirmeden kullanmak mümkün!
App Clips özelliği, uygulamaları indirmeden direkt kullanma imkanı verecek. Şu an için 10 MB ve altındaki uygulamalar tarafından desteklenen fonksiyon dahilinde, kahve uygulamaları veya araç kiralama uygulamalarını indirme zahmetinde bulunmanıza gerek kalmayacak.
Aynı zamanda bu fonksiyonun NFC ve QR kod etiketleriyle de kullanılabilir olması bekleniyor.
iOS 14, artık Resim İçinde Resim Desteğine sahip (Picture in Picture)
Yine, inovasyon olarak tabir etmesi yanlış olacak bir diğer özellik, iOS kanadına da gelmiş oldu. FaceTime veya Uygulama içerisinde gezinirken küçük olarak size sunulan ekrandan video içerikleri izleyebiliyorsunuz. Uzun zamandır Android kullanıcılarının yararlandığı bu nimet, sonunda da iOS 14 ile kullanılabilir hale gelecek.
Yeni “Gizlilik” seçenekleri ve daha fazla güvenlik!
Artık tüm uygulamaların takip işlemlerinden önce kullanıcılardan izin almaları zorunlu hale geldi. Android 10 ile iyice sıkılaşan gizlilik kuralları, Apple için de bir vazgeçilmez oldu. Bu yılın ilerleyen günlerinde, App Store ürün sayfaları geliştiricilerin kendi raporladıkları gizlilik uygulamalarına ilişkin özetleri sade ve kolay anlaşılan bir formatta yer verecek. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğine yükseltebilecek, bir uygulamaya konuma erişim izni verirken uygulama geliştiricileriyle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı seçebilecek ve bir uygulamanın mikrofon ve kamera kullanımıyla ilgili daha fazla şeffaflık elde edecekler.
Gizlilik tarafında en dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise, yeni kayıt işareti oldu. Eğer uygulama mikrofonunuzu kullanıyorsa, yazılım size telefonun sağ üst tarafından bir simge vasıtasıyla uyarıda bulunabilecek.
iOS 14 ile gelen yeni Siri ve çeviri özellikleri!
Artık Siri daha az yer kaplayacak ve daha sade bir dizayna sahip olacak. Siri’ye seslendiğinizde size yazılı cevap vermek yerine, verdiğiniz komutu direkt yerine getirmeye çalışacak. Çeviri tarafında ise 11 farklı dilde çeviri yapabilen; uygulama, ses ve metinler için hızlı ve doğal çeviriler sunan bir uygulama ekosisteme dahil edildi.
Aynı zamanda yeni uygulama çevrim dışı olarak da çalışabilecek. Çeviri uygulamasının desteklediği diller ise şöyle; İngilizce, Çince (Mandarin), Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Brezilya Portekizcesi ve Arapça dilleri.
iOS 14 destekleyen tüm cihazlar!
Yeni güncellemeyle birlikte iPhone 6’nın güncelleme desteği sona erecek. iPhone 6 ve üstündeki firmanın tüm telefonları ise güncellemeden yararlanabilecekler.
iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone SE
iPadOS 14: Yeni kenar çubuğu (sidebar) ve Evrensel Arama özelliği!
iPad bildiğiniz üzere, geçtiğimiz sene firma tarafından iPad cihazlara daha özgür ve daha masaüstü deneyimi yaşatan yepyeni bir arayüzle tanıtılmıştı. Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi, birçok yenilik ile iPadOS daha da zenginleştirildi.
iPadOS ile gelen yeni kenar çubuğu işleviyle birlikte uygulamalar içerisindeki fonksiyonları kullanmak kolaylaşacak. Büyük ekranın nimetlerinden daha fazla yararlanmak isteyen Apple, sol tarafa konumlandırdığı çubuk ile birçok fonksiyonun daha rahat kullanılmasını sağlayacak.
Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları, gezintiyi tek bir yere toplayarak içeriği önde ve ortada tutarken kullanıcıların uygulama içinde aradığını daha kolay bulmasını sağlıyor. Sadeleştirilen araç çubukları ve yeni aşağı açılır menüler uygulama kontrollerine tek bir noktadan erişim sunuyor. iPadOS’in ilk sürümünde tanıtılan “sürükle ve bırak” işlevi de bu menü üzerinde çalışabiliyor.
Çağrılar tüm ekranı kaplamayacak!
Artık iPadOS ile birlikte FaceTime, telefon aramaları, siri etkileşimleri ve arama ekranı için özel hazarlanan “Kompakt Tasarım” dahilinde yepyeni bir tasarımsal çizgi göreceğiz.
Gelen FaceTime ve telefon aramaları tüm ekranı kaplamak yerine küçük bir sembol ile aramaları temsil edecek. Bu sayede, kolayca çağrılara cevap verebilme imkanı sunabilecek.
iPadOS için Siri: Çok daha minik ama çok daha işlevli
iOS’te olduğu gibi Siri, iPadOS’ta da yepyeni dizaynı ve işlevleriyle yerini alacak. Ekranın alt kısmında sembol olarak çıkan Siri, kullanıcıların isteklerini, bulundukları ekrandan ayrılmadan gerçekleştirebiliyor. Yani müzik dinlediğiniz esnada, müziğiniz kesilmiyor veya yaptığınız iş sekteye uğramıyor.
Universal search: iPad arama işlevleri baştan tasarlandı
iPad’deki Arama işlevi iPadOS 14 ile tamamen baştan geliştirildi. Şimdi bu işlev, uygulamaları bulup çalıştırmaktan kişilere, dosyalara ve hızlı bilgilere erişmeye ve insanlar veya mekanlar hakkında sık sorulan sorulara yanıt bulmaya kadar hemen her şeyin hızla bulunabileceği bir yer haline geldi.
Yeni kompakt tasarım sayesinde kullanıcılar içinde oldukları uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan istedikleri yerden arama yapabiliyor. Daha güçlü ve özenli hale gelen web aramaları ise kullanıcılar yazmaya başlar başlamaz ilgili öneriler sunarak tek bir dokunuşla arama sonuçlarına ulaşma imkanı sunuyor.
Apple Pencil’daki el yazısı işlevi artık daha fonksiyonel
iPadOS 14, Apple Pencil ile birlikte iPad’e Scribble özelliğini getiriyor. Kullanıcılar herhangi bir metin alanına el yazısıyla not aldıklarında otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Böylece iMessage’a yanıt vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemler daha hızlı ve kolayca yapılabiliyor. El yazısıyla yazılan her şey ve dönüştürülen metinler cihazda gizli ve güvenli bir şekilde tutuluyor.
Akıllı Seçenek özelliği, not alırken aygıt içi yapay öğrenmeden yararlanarak el yazısını çizimden ayırıyor. Böylece el yazısıyla yazılan metinler kolayca seçilip kesilerek diğer bir belgeye klavye fontlarıyla yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik olarak düzgün şekiller çizmesine ve bunları Notlar uygulamasına şemalar ve illüstrasyonlar eklerken istenilen yere yerleştirmesine olanak veriyor.
Veri algılayıcıları el yazısıyla yazılan telefon numaralarını, tarihleri ve adresleri de tanıyor ve kullanıcıların yazılan numaraya dokunarak arama yapmak, bir etkinliği doğrudan Takvim uygulamasına eklemek veya Harita uygulamasında bir yer göstermek gibi işlemler yapmasını sağlıyor.
Scribble özelliği öncelikle İngilizce, Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince desteği sunacak. Özellik ayrıca Çince ve İngilizceyi karışık olarak da algılayabilecek, böylece kullanıcılar dili değiştirmeden İngilizce ve Çince kelimeleri birlikte yazabilecek.
iPadOS destekleyen tüm cihazlar
iPad (5. jenerasyon ve sonrası)
Yeni iPad Mini
Yeni iPad Air
iPad Pro ( Tüm modeller)
iOS 14 ve iPadOS 14 çıkış tarihi
Apple, iPhone ve iPad için kullanıma süreceği yeni nesil işletim sistemlerinin geliştirici betasının bugün itibarıyla yayınlanacağını açıklandı. Tüm kullanıcılara sunulacak olan açık beta ise Temmuz ayında sunulacak. Net bir tarih ise belirtilmedi.
Apple
Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi satan marka oldu
Counterpoint Research isimli şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi model satışı yapabilen marka, Apple oldu. Bu, Apple için iyi bir haber olsa da; aynı araştırmada belirtilen bir diğer bilgi ise, amiral gemisi model satışlarının dünya çapında %13 oranında azaldığı yönünde.
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2020 yılının 1. çeyreğinde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü, Apple markasına ait
Amiral gemisi satışlarının %57’lik kısmını kapsayarak 2020 yılının ilk çeyreğinde segmentini domine eden Apple, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan salgın sürecinin de etkilerini hisseden Samsung için ise, haberler pek de iyi gözükmüyor. Amiral gemisi segmentinde pazarın %19’unu yakalayan Samsung; Huawei ile de ciddi bir rekabet içinde. Huawei için ise bu rakam, %12 olarak belirlenmiş durumda. Huawei’nin hemen arkasında arkasında ise, Oppo ve Xiaomi bulunuyor.
İlginç bir şekilde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü Apple markasına ait. 2020 yılının ilk çeyreğinde açık ara fark ile en çok satış rakamı yakalayan amiral gemisi model ise, iPhone 11. Apple, iPhone 11 modeli ile, en yakın rakibi iPhone 11 Pro Max modeline göre 3 kattan daha fazla satış adedi yakalayabilmiş. Bizce bunun sebebi, 2 model arasında fiyat / performans dengesinin iPhone 11 modelinde daha iyi bir seviyede bulunması. Apple hariç listeye girebilmeyi başaran tek model ise Huawei’ye ait. Huawei Mate 30 Pro 5G, %3’lük pay ile listenin 5. sırasında kendine yer edinmiş durumda.
Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre bir diğer dikkat çeken detay ise, Samsung’un bütün pazarlarda 2. sırada konumlanmış olması. Bu, birçokları için bir başarı sayılsa da; aynı zamanda Samsung gibi büyük bir markanın hiçbir pazarda lider konumda bulunamadığını da gösteriyor. Farklı pazarlardaki farklı rekabetleri göz önüne seren bu tabloları görmek, akıllı telefon sektörünün gidişatı ile ilgili yeni fikirler veriyor. Peki siz yayınlanan veriler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple’ın, geçtiğimiz yıl App Store aracılığıyla elde ettiği gelir açıklandı
Apple, geçtiğimiz saatlerde App Store üzerinden elde ettiği toplam gelir miktarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre firma, 2019 yılı içerisinde App Store üzerinde 519 milyar dolar gelir elde etmiş.
Açıklanan verilere göre Apple, 2019 yılı içerisinde sadece geliştiriciler için 40 milyar dolar harcamada bulunmuş. Mevcut gelir kaydında ayrıca, 61 milyar dolarlık bir kısmın dijital ürünler ve diğer servisler aracılığıyla elde edildiği belirtilmiş. Rapora göre, gelir kaynağı olarak en büyük paydayı mobil oyunlar, uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamaların birim başına satışları oluşturuyor. Uygulama içi satın alımlar kısmında ise en büyük payı Lyft, Uber gibi yoğun kullanıma ve para akışına sahip uygulamalar kaplıyor. Tahminlere göre, açıklanan gelir raporlarına Apple Music abonelikleri dahil edilmemiş.
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Araştırmaya göre, 2019 yılında iPhone ve iPad uygulamaları aracılığıyla elde edilen 519 milyar dolar şunları içeriyor:
- Perakende uygulamalarla 268 milyar dolar, seyahat uygulamalarıyla 57 milyar dolar, yolculuk amaçlı uygulamalarla 40 milyar dolar ve gıda dağıtım uygulamalarıyla 31 milyar dolar dahil olmak üzere fiziksel mal ve hizmetlerden 413 milyar dolar
- Dijital mal ve hizmetlerden 61 milyar dolar
- Uygulama içi reklamcılık hizmeti ve reklamlardan 41 milyar dolar
Ek olarak Apple, App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalar içerisinde, yazılım veya dijital mal satın alımlarından %15 ila %30 oranında bir kesinti yapıyor ve geliştiricilere ne kadar ödediğini düzenli olarak her yıl duyuruyor.
Apple CEO’su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Zor ve huzursuz zamanlarda App Store girişimciliğe, sağlık ve esenliğe, eğitime ve iş yaratmaya yönelik kalıcı fırsatlar sunuyor” sözleriyle firma içerisinde App Store’un değerini vurgulamıştı. Görüyoruz ki, özellikle Premium segment modelleriyle pazara hakimiyet sağlayan Apple için, kazançlar sadece fiziksel cihaz satışlarıyla sınırlı kalmıyor.