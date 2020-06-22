iOS 14 ve iPadOS 14 tanıtıldı: Yeni araç takımı ve dahası!

iOS 14, iPadOS 14, bugün Apple’ın resmi YouTube hesabı üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle resmen ortaya çıktı. Yeni işletim sistemleri ile birlikte, araç takımı (widget), yeni Siri ve daha az yer kaplayan çağrı ekranı gibi özellikler, cihazlardaki yerini alacak.

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iOS 14: Yeni araç takımı ile uygulama özetlerini ana ekrana taşıyın!

Yeni araç takımları aslında iOS 14 sızıntıları ortaya çıktığı tarihlerden beri en çok konuşulan ve kullanıcılar tarafından beklenen özelliklerden biriydi. Araç takımları ile birlikte, anlık kısa bilgiler ana ekran üzerinden kullanıcılara sunulabiliyorken, farklı boyutlandırma seçeneklerine de sahipler. Kullanıcılar araç takımlarıyla; hava durumu, müzik, takvim gibi uygulamaların özetlerini ana ekranlarında da artık görebilecekler.

Yeni “Uygulama arşivi” özelliğiyle tüm uygulamalarınız tek ekranda!

Apple kullanıcılarının mobil platformda beklediği bir diğer özellik olan “Uygulama arşivi” aslında bir nevi Android tarafındaki, uygulama çekmecesini andırıyor. Fakat uygulamalarınızı çok daha düzenli olarak bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz.

Ana Ekran’ın sonunda bulunan bu sekme, tüm uygulamaları otomatik olarak düzenliyor. Yoğun kullandığınız uygulamaları size önerebiliyor.

App Clips: Uygulamaları indirmeden kullanmak mümkün!

App Clips özelliği, uygulamaları indirmeden direkt kullanma imkanı verecek. Şu an için 10 MB ve altındaki uygulamalar tarafından desteklenen fonksiyon dahilinde, kahve uygulamaları veya araç kiralama uygulamalarını indirme zahmetinde bulunmanıza gerek kalmayacak.

Aynı zamanda bu fonksiyonun NFC ve QR kod etiketleriyle de kullanılabilir olması bekleniyor.

iOS 14, artık Resim İçinde Resim Desteğine sahip (Picture in Picture)

Yine, inovasyon olarak tabir etmesi yanlış olacak bir diğer özellik, iOS kanadına da gelmiş oldu. FaceTime veya Uygulama içerisinde gezinirken küçük olarak size sunulan ekrandan video içerikleri izleyebiliyorsunuz. Uzun zamandır Android kullanıcılarının yararlandığı bu nimet, sonunda da iOS 14 ile kullanılabilir hale gelecek.

Yeni “Gizlilik” seçenekleri ve daha fazla güvenlik!

Artık tüm uygulamaların takip işlemlerinden önce kullanıcılardan izin almaları zorunlu hale geldi. Android 10 ile iyice sıkılaşan gizlilik kuralları, Apple için de bir vazgeçilmez oldu. Bu yılın ilerleyen günlerinde, App Store ürün sayfaları geliştiricilerin kendi raporladıkları gizlilik uygulamalarına ilişkin özetleri sade ve kolay anlaşılan bir formatta yer verecek. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğine yükseltebilecek, bir uygulamaya konuma erişim izni verirken uygulama geliştiricileriyle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı seçebilecek ve bir uygulamanın mikrofon ve kamera kullanımıyla ilgili daha fazla şeffaflık elde edecekler.

Gizlilik tarafında en dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise, yeni kayıt işareti oldu. Eğer uygulama mikrofonunuzu kullanıyorsa, yazılım size telefonun sağ üst tarafından bir simge vasıtasıyla uyarıda bulunabilecek.

iOS 14 ile gelen yeni Siri ve çeviri özellikleri!

Artık Siri daha az yer kaplayacak ve daha sade bir dizayna sahip olacak. Siri’ye seslendiğinizde size yazılı cevap vermek yerine, verdiğiniz komutu direkt yerine getirmeye çalışacak. Çeviri tarafında ise 11 farklı dilde çeviri yapabilen; uygulama, ses ve metinler için hızlı ve doğal çeviriler sunan bir uygulama ekosisteme dahil edildi.

Aynı zamanda yeni uygulama çevrim dışı olarak da çalışabilecek. Çeviri uygulamasının desteklediği diller ise şöyle; İngilizce, Çince (Mandarin), Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Brezilya Portekizcesi ve Arapça dilleri.

iOS 14 destekleyen tüm cihazlar!

Yeni güncellemeyle birlikte iPhone 6’nın güncelleme desteği sona erecek. iPhone 6 ve üstündeki firmanın tüm telefonları ise güncellemeden yararlanabilecekler.

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPadOS 14: Yeni kenar çubuğu (sidebar) ve Evrensel Arama özelliği!

iPad bildiğiniz üzere, geçtiğimiz sene firma tarafından iPad cihazlara daha özgür ve daha masaüstü deneyimi yaşatan yepyeni bir arayüzle tanıtılmıştı. Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi, birçok yenilik ile iPadOS daha da zenginleştirildi.

iPadOS ile gelen yeni kenar çubuğu işleviyle birlikte uygulamalar içerisindeki fonksiyonları kullanmak kolaylaşacak. Büyük ekranın nimetlerinden daha fazla yararlanmak isteyen Apple, sol tarafa konumlandırdığı çubuk ile birçok fonksiyonun daha rahat kullanılmasını sağlayacak.

Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları, gezintiyi tek bir yere toplayarak içeriği önde ve ortada tutarken kullanıcıların uygulama içinde aradığını daha kolay bulmasını sağlıyor. Sadeleştirilen araç çubukları ve yeni aşağı açılır menüler uygulama kontrollerine tek bir noktadan erişim sunuyor. iPadOS’in ilk sürümünde tanıtılan “sürükle ve bırak” işlevi de bu menü üzerinde çalışabiliyor.

Çağrılar tüm ekranı kaplamayacak!

Artık iPadOS ile birlikte FaceTime, telefon aramaları, siri etkileşimleri ve arama ekranı için özel hazarlanan “Kompakt Tasarım” dahilinde yepyeni bir tasarımsal çizgi göreceğiz.

Gelen FaceTime ve telefon aramaları tüm ekranı kaplamak yerine küçük bir sembol ile aramaları temsil edecek. Bu sayede, kolayca çağrılara cevap verebilme imkanı sunabilecek.

iPadOS için Siri: Çok daha minik ama çok daha işlevli

iOS’te olduğu gibi Siri, iPadOS’ta da yepyeni dizaynı ve işlevleriyle yerini alacak. Ekranın alt kısmında sembol olarak çıkan Siri, kullanıcıların isteklerini, bulundukları ekrandan ayrılmadan gerçekleştirebiliyor. Yani müzik dinlediğiniz esnada, müziğiniz kesilmiyor veya yaptığınız iş sekteye uğramıyor.

Universal search: iPad arama işlevleri baştan tasarlandı

iPad’deki Arama işlevi iPadOS 14 ile tamamen baştan geliştirildi. Şimdi bu işlev, uygulamaları bulup çalıştırmaktan kişilere, dosyalara ve hızlı bilgilere erişmeye ve insanlar veya mekanlar hakkında sık sorulan sorulara yanıt bulmaya kadar hemen her şeyin hızla bulunabileceği bir yer haline geldi.

Yeni kompakt tasarım sayesinde kullanıcılar içinde oldukları uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan istedikleri yerden arama yapabiliyor. Daha güçlü ve özenli hale gelen web aramaları ise kullanıcılar yazmaya başlar başlamaz ilgili öneriler sunarak tek bir dokunuşla arama sonuçlarına ulaşma imkanı sunuyor.

Apple Pencil’daki el yazısı işlevi artık daha fonksiyonel

iPadOS 14, Apple Pencil ile birlikte iPad’e Scribble özelliğini getiriyor. Kullanıcılar herhangi bir metin alanına el yazısıyla not aldıklarında otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Böylece iMessage’a yanıt vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemler daha hızlı ve kolayca yapılabiliyor. El yazısıyla yazılan her şey ve dönüştürülen metinler cihazda gizli ve güvenli bir şekilde tutuluyor.

Akıllı Seçenek özelliği, not alırken aygıt içi yapay öğrenmeden yararlanarak el yazısını çizimden ayırıyor. Böylece el yazısıyla yazılan metinler kolayca seçilip kesilerek diğer bir belgeye klavye fontlarıyla yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik olarak düzgün şekiller çizmesine ve bunları Notlar uygulamasına şemalar ve illüstrasyonlar eklerken istenilen yere yerleştirmesine olanak veriyor.

Veri algılayıcıları el yazısıyla yazılan telefon numaralarını, tarihleri ve adresleri de tanıyor ve kullanıcıların yazılan numaraya dokunarak arama yapmak, bir etkinliği doğrudan Takvim uygulamasına eklemek veya Harita uygulamasında bir yer göstermek gibi işlemler yapmasını sağlıyor.

Scribble özelliği öncelikle İngilizce, Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince desteği sunacak. Özellik ayrıca Çince ve İngilizceyi karışık olarak da algılayabilecek, böylece kullanıcılar dili değiştirmeden İngilizce ve Çince kelimeleri birlikte yazabilecek.

iPadOS destekleyen tüm cihazlar

iPad (5. jenerasyon ve sonrası)

Yeni iPad Mini

Yeni iPad Air

iPad Pro ( Tüm modeller)

iOS 14 ve iPadOS 14 çıkış tarihi

Apple, iPhone ve iPad için kullanıma süreceği yeni nesil işletim sistemlerinin geliştirici betasının bugün itibarıyla yayınlanacağını açıklandı. Tüm kullanıcılara sunulacak olan açık beta ise Temmuz ayında sunulacak. Net bir tarih ise belirtilmedi.