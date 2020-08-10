WatchOS 7 beta sürümü, herkese açık olarak yayınlandı

WatchOS 7 beta sürümü, uzun zamandır geliştiriciler için denemeye açıktı. Bugünden itibaren Apple, WatchOS 7 test sürecini herkese açık olarak sunmaya başladı.

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WatchOS 7 için herkese açık test süreci başladı

Apple; iOS, iPadOS, MacOS ve tvOS güncellemeleri için başlattığı herkese açık beta sürecine bir yeni ürününü daha ekledi. Bugünden itibaren Apple Watch Series 3, 4 ve 5 kullanıcıları, akıllı saatlerine WatchOS 7 beta’yı yükleyerek deneme sürecine katılabilecekler.

WatchOS 7; uyku takibi, paylaşılabilir kadran sistemi, otomatik el yıkama algılama gibi birbirinden güzel yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak en önemli yeniliğin, rakibi Galaxy Watch 3‘te de bulunan uyku takibi olduğunu söylemek mümkün. Uyku takibi özelliği ile beraber WatchOS 7‘ye, sizin her gece kaç saat uyuduğunuzu takip eden ve bununla ilgili istatistikler üreten özel bir uygulama ekleniyor. Akıllı saatinizdeki ivmeölçerler ile senkronize bir şekilde bu uygulama, uyku esnasında solunum hareketlerinizden yola çıkarak sizin ne zaman uyuduğunuzu takip edebiliyor.

Bunun yanı sıra WatchOS 7 ile kullanıma sunulan yeni saat görünümleri, harita iyileştirmeleri, egzersiz ile alakalı geliştirmeler, çevirilerde Siri desteği gibi bütün yenilikleri buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

WatchOS 7 beta sürümü nasıl yüklenir?

Apple Watch için sunulan beta sürecine katılmak istiyorsanız, öncelikle saatinizin eşleştirildiği iPhone’un, iOS 14 beta sürümüne güncellenmiş olması gerekiyor. WatchOS 7 beta sürümünü yüklemek istediğinizden eminseniz, iPhone’nunuzdan Apple beta programı web sitesine gidip Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde ilgili talimatlar doğrultusunda WatchOS 7 beta profilini iPhone’a yükleyip, hemen ardından Apple Watch’a da güncelleme olarak gönderebilirsiniz.

Beta sürümünü yüklemeden evvel, bu güncellemenin tam olarak hazır olmadığını ve geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım. Bu bağlamda, yedeklerinizi de mutlaka almanız gerekiyor.