Apple
WatchOS 7 beta sürümü, herkese açık olarak yayınlandı
WatchOS 7 beta sürümü, uzun zamandır geliştiriciler için denemeye açıktı. Bugünden itibaren Apple, WatchOS 7 test sürecini herkese açık olarak sunmaya başladı.
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WatchOS 7 için herkese açık test süreci başladı
Apple; iOS, iPadOS, MacOS ve tvOS güncellemeleri için başlattığı herkese açık beta sürecine bir yeni ürününü daha ekledi. Bugünden itibaren Apple Watch Series 3, 4 ve 5 kullanıcıları, akıllı saatlerine WatchOS 7 beta’yı yükleyerek deneme sürecine katılabilecekler.
WatchOS 7; uyku takibi, paylaşılabilir kadran sistemi, otomatik el yıkama algılama gibi birbirinden güzel yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak en önemli yeniliğin, rakibi Galaxy Watch 3‘te de bulunan uyku takibi olduğunu söylemek mümkün. Uyku takibi özelliği ile beraber WatchOS 7‘ye, sizin her gece kaç saat uyuduğunuzu takip eden ve bununla ilgili istatistikler üreten özel bir uygulama ekleniyor. Akıllı saatinizdeki ivmeölçerler ile senkronize bir şekilde bu uygulama, uyku esnasında solunum hareketlerinizden yola çıkarak sizin ne zaman uyuduğunuzu takip edebiliyor.
Bunun yanı sıra WatchOS 7 ile kullanıma sunulan yeni saat görünümleri, harita iyileştirmeleri, egzersiz ile alakalı geliştirmeler, çevirilerde Siri desteği gibi bütün yenilikleri buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.
WatchOS 7 beta sürümü nasıl yüklenir?
Apple Watch için sunulan beta sürecine katılmak istiyorsanız, öncelikle saatinizin eşleştirildiği iPhone’un, iOS 14 beta sürümüne güncellenmiş olması gerekiyor. WatchOS 7 beta sürümünü yüklemek istediğinizden eminseniz, iPhone’nunuzdan Apple beta programı web sitesine gidip Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde ilgili talimatlar doğrultusunda WatchOS 7 beta profilini iPhone’a yükleyip, hemen ardından Apple Watch’a da güncelleme olarak gönderebilirsiniz.
Beta sürümünü yüklemeden evvel, bu güncellemenin tam olarak hazır olmadığını ve geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım. Bu bağlamda, yedeklerinizi de mutlaka almanız gerekiyor.
Apple
Apple’ın, Armut.com logosuna da itiraz ettiği açıklandı!
Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Türkiye’de online hizmet sektöründe yer alan Armut.com adlı internet sitesine de itiraz ettiği ortaya çıktı. Yurt dışı basınından gelen ve dün yayınladığımız bir diğer haberde de Prepear adlı uygulama karşı, firmanın yasal işlem başlattığını belirtmiştik.
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Apple, armut logosunun elmaya çok benzediğini öne sürüyor!
Şirkete göre armut logosu elmaya çok benziyor. Bulunduğu sektörler fark etmeksizin her iş dalından şirketlere dava açan Apple, Super Health Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren ve insanların yeni yemek tariflerini keşfedebildiği Prepar uygulamasına “armut” logosu kullandığı için itirazda bulunduğu öğrenilmişti. Apple, ilgili firmaya logosunu değiştirmesi konusunda talepte bulunmuştu.
Armut.com nedir? Ne hizmeti veriyorlar?
Hizmet arayan ve hizmet sunanları tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen şirket; temizlikten, tadilata, özel dersten düğüne kadar, geniş çapta birçok hizmeti, müşterilerine sunmayı hedefliyor. Android ve iOS üzerinden, ihtiyacınız olan hizmetlere ulaşabildiğiniz gibi firmanın internet sitesi üzerinden de bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Şirket, hizmet sektörü içerisinde 2014’ten beri faaliyetlerine sürdürmeye devam ediyor.
Armut.com’dan da açıklama gecikmedi!
Haberi hwp.com.tr üzerinden yayınlamamızın ardından Armut.com’dan da açıklama gecikmedi. Twitter üzerinden yapılan haber paylaşımından sonra, firmanın ismi haberin yorumlarına etiketlendi. Firmadan ise kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Apple’ın Armut.com’un da logosuna itiraz ettiği öğrenildi. Apple’ın itirazlarına rağmen şirket, logosunu Türkiye’de tescillettiğini belirtti.
Merhaba Cem Bey, Apple itirazına rağmen markamız Türkiye’de tescil edilmiştir. Sevgiler 🙂🍐
— armut (@armutcom) August 10, 2020
Apple’ın dünya üzerinde her meyve ibaresi bulunan logoyu kendi logosu ile karşılaştırması ve bundan dolayı dava açması açıkçası şahsen bana gülünç geliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.
Apple
Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı
Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Prepear adlı uygulamaya karşı yasal işlem başlattı. Apple’a göre armut logosu, kendi ticari marka logosu olan elmaya çok benziyor.
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Apple, meyve içerikli logolardan rahatsız
Prepar; Super Healthy Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren, insanların yeni yemek tarifleri keşfedebileceği bir yemek uygulaması. Uygulamanın ticari marka logosunda da armut meyvesi yer alıyor ancak bunu gören Apple meyve bazlı bir logonun, kendilerinin logosuyla karışıklık yaratabileceğinden dolayı Prepear şirketine itiraz etti ve logolarını değiştirmesini talep etti.
Prepear yetkililerinden açıklama geldi
Prepear’ın kurucuları ise bu durumu, kendilerine binlerce dolara mal olacak büyük bir darbe olarak nitelendiriyor. Uygulamayı bünyesinde barındıran Super Healthy Kids, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “Prepear olarak bu bizim için büyük bir darbe. Bununla mücadele etmek bize on binlerce dolara mal olacak. Tüm dünya bu salgın döneminde küçük işletmelere yardım etmek için elinden geleni yaparken, Apple ise bizim peşimize düşmeyi seçti.” ifadeleriyle Apple’a veryansın etti.
Ayrıca Prepear kurucuları, Apple‘ın bunu, logosunda meyve kullanan bir sürü küçük işletmeye de yaptığını ve bu işletmelerin Apple yüzünden işlerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Kimseyi Apple ürünlerini kullanmaktan vazgeçirmeye çalışmadığını da ifade eden Prepear yetkilisi, açıklamasının devamında; “Apple’ın küçük işletmelere yönelik agresif yasal işlemlerine karşı durma ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmeyi ahlaki bir yükümlülük hissediyorum.” diyerek, başlattığı imza kampanyasına takipçilerinin katılmasını istedi.
Şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişinin destek verdiği imza kampanyası, uygulamanın takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde Apple ile Prepear arasındaki sürtüşmenin hangi boyutlara ulaştığını göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi, BeiDou navigasyon sistemi yer alabilir!
iPhone 12 serisi, çıkışına yakın yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre seri BeiDou navigasyon sistemi ile gelebilir.
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BeiDou navigasyon sistemi iPhone 12 serisinde yer alacak gibi gözüküyor!
Apple, yeni serisi iPhone 12 için artık geri sayıma geçti. Çıkış tarihinin konuşulmaya başlandığı seri hakkında yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle arada kalan firmalardan olan Apple, Çin ile aradaki buzları eritmek için bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Çin basınında ortaya atılan iddialara göre Apple, Çinli navigasyon yazılımı olan BeiDou sistemini cihazlarına ekleyebilir. Çin‘in gerçekleştirdiği katı kurallar neticesiyle navigasyon gibi bazı hizmetlerin kullanılamadığı şu günlerde firma, müşteri memnuniyetini arttırmak için bu tarz bir yol tercih etmiş gibi gözüküyor.
Yaklaşık 200 ülkede hizmet veren BeiDou sistemi, 100 milyondan fazla kullanıcıya ve günlük 200 milyona varan kullanım değerlerine sahip. Bu nedenle sistemi iPhone 12 serisinde görmemizin şaşırtıcı olmadığı bir gerçek. Bir önceki seriye dahil bir adet navigasyon sistemi yerleştiren Apple, bu hamle ile birlikte hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de Çin hükumeti ile buzları eritmeyi hedefliyor. Corona virüs salgını nedeniyle çıkış tarihi ertelenebilecek olan serinin, sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni cihazları ile birlikte tekrardan odakları üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.