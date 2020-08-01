Apple Watch Series 6, yeni özellikleriyle görütülendi!

Giyilebilir aksesuarlar son dönemde oldukça popüler bir düzeye ulaştı. Apple Watch ise bu segmentteki diğer cihazların üstünde yer alıyor. Şirket, ilk Apple Watch’tan itibaren çok çalıştı ve pek çok kullanıcıya sahip bir taban oluşturdu.

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Apple Watch Series 6 hangi yeni özelliklere sahip olacak?

Geçtiğimiz günlerde Apple, watchOS‘ta talep edilen uyku izleme ve el yıkama dedektörü özelliğini tanıttı. Her iki özellik de Apple Watch Series 6 tarafından desteklenecek. Bugün ise yeni bir rapora göre akıllı saat, kan/oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacak. Bu özelliğin içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde gelecek olması kullanıcıları oldukça memnun edecektir. DigiTimes‘ın yayınladığı yeni rapora göre Apple Watch Series 6, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte gelecek.

DigiTimes‘ın yayınladığı raporda, Tayvanlı bir şirket olan ASE’nin Apple Watch için SiP sensörü siparişi aldığı belirtiliyor. Ayrıca Watch Series 6‘nın uyku izleme ve kan/oksijen seviyesi için özel biyosensörlere sahip olacağı raporda yerini alıyor. Cihazın sahip olacağı diğer sensörler ise MEMS bazlı ivmeölçer ve hassas ölçümler için jiroskop olarak sıralanıyor.

Yeni iPhone 12 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde lansmanın gecikeceğine dair haberler ortaya çıktı. Bu haberlerin temel nedeninin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Bu sebeple geciken iPhone 12 serisi ile birlikte Apple Watch Series 6’nın da gecikmesi muhtemel gözüküyor.