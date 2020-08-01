Aksesuar
Apple Watch Series 6, yeni özellikleriyle görütülendi!
Giyilebilir aksesuarlar son dönemde oldukça popüler bir düzeye ulaştı. Apple Watch ise bu segmentteki diğer cihazların üstünde yer alıyor. Şirket, ilk Apple Watch’tan itibaren çok çalıştı ve pek çok kullanıcıya sahip bir taban oluşturdu.
İlginizi çekebilir: Elephone E10 Pro, resmi web sitesinde satışa çıktı!
Apple Watch Series 6 hangi yeni özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Apple, watchOS‘ta talep edilen uyku izleme ve el yıkama dedektörü özelliğini tanıttı. Her iki özellik de Apple Watch Series 6 tarafından desteklenecek. Bugün ise yeni bir rapora göre akıllı saat, kan/oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacak. Bu özelliğin içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde gelecek olması kullanıcıları oldukça memnun edecektir. DigiTimes‘ın yayınladığı yeni rapora göre Apple Watch Series 6, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte gelecek.
DigiTimes‘ın yayınladığı raporda, Tayvanlı bir şirket olan ASE’nin Apple Watch için SiP sensörü siparişi aldığı belirtiliyor. Ayrıca Watch Series 6‘nın uyku izleme ve kan/oksijen seviyesi için özel biyosensörlere sahip olacağı raporda yerini alıyor. Cihazın sahip olacağı diğer sensörler ise MEMS bazlı ivmeölçer ve hassas ölçümler için jiroskop olarak sıralanıyor.
Yeni iPhone 12 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde lansmanın gecikeceğine dair haberler ortaya çıktı. Bu haberlerin temel nedeninin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Bu sebeple geciken iPhone 12 serisi ile birlikte Apple Watch Series 6’nın da gecikmesi muhtemel gözüküyor.
Aksesuar
Oppo Watch, resmi olarak global pazara açılıyor!
Geçtiğimiz hafta Oppo, Almanya’da Oppo Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Akıllı saat, bugün resmi olarak globalleşti. Cihazın Çin modeli ile küresel modeli arasında ise çok az fark bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 Pro, Snapdragon 720G ile tanıtıldı!
Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, 41 mm’lik modelinde 1.91 inçlik 402×476 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. 46 mm’lik model ise 1.6 inç daha büyük olmasının yanı sıra 320×360 piksel çözünürlüklü ve AMOLED bir ekrana sahip. Oppo Watch, iki yonga setiyle birlikte çalışıyor. Bunlardan ilki Snapdragon 3100 Wear, ikincisi ise Ambiq Micro Apollo 3 olarak sıralanıyor. Birincisi Wear OS‘u çalıştırırken ikincisi düşük güç tüketim modunda aktif oluyor. İki farklı işletim sistemi çalıştırabilmeleri giyilebilir aksesuarların en çarpıcı özelliklerinden biri.
Oppo Watch, güç modunda 24 ila 36 saat arası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Saat, güç tasarrufu modunda ise 14 güne varan kullanım süresi sunuyor. Cihazın büyük modeli 75 dakika içinde tam şarj, 15 dakika içinde %46 şarj olabiliyor. Küçük model ise 15 dakika içinde %30 şarja ulaşıyor. Modellerin arasındaki bir diğer fark ise malzeme tarafında ortaya çıkıyor. Büyük olan saat plastik, seramik ve alüminyum alaşım kullanırken, küçük model sadece plastik malzeme kullanıyor.
Oppo‘nun yeni akıllı saati, 46 mm’lik sürümde siyah, pembe ve sisli gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. 41 mm’lik modelin ise siyah ve parlak altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihaz, Avrupa‘da 249€ fiyatı ile satışa çıkacak.
Aksesuar
Huawei, Children Watch 4X “çocuk akıllı saati” modelini tanıttı
Huawei, bugün Çin’de MatePad 10.8, MateBook D Laptop, Huawei Talkband B6 gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, Children Watch 4X modelleri oldu.
İlginizi çekebilir: Huawei, 2. çeyrekte global pazarda Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi
Huawei Children Watch 4X ile ilgili neler biliyoruz
Adından da anlaşılacağı üzere Children Watch 4X, çocukları baz alınarak üretilmiş bir akıllı saat modeli. Bu akıllı saatin tasarımı, çocukları cezbedebilecek şekilde yapılmış ve birçok yenilikle donatılmış. Örneğin Watch 4X modelinde 2 adet kamera mevcut. Bunlardan bir tanesi, ekranın hemen üst tarafında bulunan 5 Mp çözünürlüğe sahip bir kamera. Diğeri ise, saatin arka üst tarafına konumlandırılmış olan 8 Mp çözünürlüğe sahip kamera. Ön kamera ile, HD çözünürlüklü görüntülü görüşmeler yapabilmek mümkün iken, arka kamera ile de fotoğraf çekebilmek mümkün. Ayrıca arka kamerada, 4X’e varan yakınlaştırma yapabilmek mümkün. Huawei tarafından cihazın, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu da belirtilmiş durumda. 1.41 inç boyutta bir ekrana sahip olan cihaz, 320 x 360 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel kullanıyor. Kirin işlemci ile desteklenen saatin, 1 Gb Ram ve 16 Gb dahili depolama hafızasına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca, saat üzerinde GPS de mevcut; çocuklar için tasarlanmış bir akıllı saatte bu özelliğin çok önemli olduğu da su götürmez bir gerçek.
Mavi, beyaz ve pembe olmak üzere 3 ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulan Huawei Children Watch 4X modelinin fiyatı ise, 1,398 Yuan, yani yaklaşık olarak 200 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Siz çocuklar için tasarlanan bu akıllı saat modeli için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, yeni nesil akıllı yaşam ürünlerini sunduğu bir konferans düzenledi. Bu konferansta şirketin yeni akıllı bilekliği Huawei Band B6 tanıtıldı. Bilindiği üzere Huawei Band B serisi sadece sağlıklı yaşamı destekleyen bir bileklik serisi değil. Bu bileklikler temel işlevinin dışında Bluetooth destekli bir kulaklığa da dönüşebiliyor.
İlginizi çekebilir: Spotify, ikinci çeyrek verilerini açıkladı!
Huawei Band B6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Band B6, tasarım tarafında “bileklik ve kulaklık bir arada” anlayışını devam ettiriyor. Cihazın 1.53 inçlik 3D esnek ve renkli bir ekranı bulunuyor. Önceki nesile göre %50 civarında bir ekran boyutu artışı söz konusu. Ekran, 326 PPi piksel yoğunluğuna ve ayarlanabilir parlaklığa sahip olacak. Donanım tarafında ise Band B6, Huawei tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Kirin A1 çipinden gücünü alıyor. Ve şu an piyasada bulunan en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 cihazın donanımında bulunmakta.
Band B6, şirketin kendi geliştirdiği ses optimizasyon algoritması ile desteklenen gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu sayede yapılan aramalar daha net ve anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek. Cihaz ayrıca çift cihaz bağlantısını destekliyor ve sesli asistan ile arama yapılabiliyor. Huawei‘ye göre cihaz, 8 saat boyunca konuşma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca şarj tarafında 10 dakikalık bir şarj ile 4 saat daha konuşma süresi elde edilebiliyor. Band B6, kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijen oranı ve döngü izleme gibi pek çok farklı ölçüm yapabiliyor.
Huawei Band B6, herhangi bir olumsuz ve değerlerdeki dengesizlik durumunda kullanıcıyı uyaran bir sisteme sahip. Spor aktivitesi tarafında ise 9 farklı spor modunu destekleyecek. Cihaz, kısa mesajları ve gelen aramaları görüntüleme, hava durumun kontrol etme, çalan müziği değiştirebilme ve QR kodlarını tarayabilme gibi pek çok özellik barındırıyor. Ayrıca bileklik sayesinde uzaktan telefon ile fotoğraf çekilebiliyor.
Band B6, obsidyen siyahı, mercan kırmızısı, titanyum grisi, kamelya kahvesi ve mocha kahvesi olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelecek. Ön satışlar bugün başlayacak fakat resmi olarak 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.