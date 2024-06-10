Apple bugün düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde birbiri ardına harika duyurular yapmaya devam ediyor. visionOS 2, iOS 18 ve ardından watchOS 11 tanıtıldı. Apple cephesi yeni Apple Watch güncellemesi ile kullanıcılara harika yenilikler sunuyor. En yeni watchOS güncellemesi ile Apple Watch kullanıcıları harika özelliklere kavuşuyor. İşte watchOS 11 yenilikleri ve watchOS 11 destekli Apple Watch modelleri.

watchOS 11 Yenilikleri: Yeni Apple Watch Güncellemesi Neler Getirdi?

watchOS 11 yenilikleri gerçekten de harika. watchOS 11, kullanıcıların antrenman yükü ölçümlerini yapabilmeleri için yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, kalp atış hızı, rakım, yaş ve kiloyu dikkate alan güçlü bir algoritma kullanarak tahmini efor derecesini hesaplıyor. Antrenman yükü, efor derecesi ve antrenman süresi baz alınarak belirleniyor.

Apple, bu yeniliğin, sporcuların ve meraklıların antrenmanları hakkında en doğru kararları vermelerine yardımcı olacağını belirtiyor. Bununla beraber, aktivite halkalarına eklenen yeni hedefler, haftanın günlerine göre ayarlanabiliyor veya dinlenme günlerinde duraklatılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, ödül serilerini bozmadan dinlenme günlerini planlayabiliyorlar.

Yeni Vitals uygulaması sayesinde kullanıcılar, sağlık durumlarını daha iyi takip edebilecekler. Bu uygulama, günlük sağlık verilerini kontrol etme ve sağlık istatistiklerine göz atma imkanı sunuyor. Ölçümler, normal aralığın dışına çıktığında vurgulanarak kullanıcıyı uyarıyor. Birden fazla ölçümde anormallik tespit edilirse, kullanıcıya özel mesajlar gönderiliyor.

watchOS 11 özellikleri arasında başka güzel yenilikler de var. Yeni widget’lar, otomatik olarak akıllı yığına eklenecek. Örneğin, yeni bir ülkeye gidildiğinde çeviri uygulaması otomatik olarak açılacak veya yağmur yaklaştığında hava durumu uygulaması görünecek. Ayrıca, Canlı Etkinlikler de Apple Watch’a geliyor. Menstrual döngü takibi artık gebelik yaşı tahminlerini de gösterebiliyor.

Yüksek kalp atış hızı bildirim eşikleri gibi bilgiler, grafiklerde gebelik sürecini de içeriyor. Geliştirilmiş Fotoğraflar saat kadranı, kullanıcıların fotoğraflarını daha iyi kontrol edebilmelerini sağlıyor. Makine öğrenimi kullanılarak fotoğraflar otomatik olarak kırpılıyor. Apple yapay zeka özelliklerini ucundan gösterdi gibi.

Bununla beraber, artık antrenmanları birbirine bağlayarak, kullanıcılar bir arkadaşına gece koşusunu güvenle tamamladığını ve eve sağ salim döndüğünü bildirebiliyor. Özellikle gece koşu yapanlar bu watchOS 11 özelliğini sevecektir.

watchOS 11 Destekleyen Apple Watch Modelleri

Apple, watchOS 11’in hangi Apple Watch modellerini destekleyeceği konusunda detaylı bilgi verdi. Yeni güncelleme, Apple Watch Series 4 ve üzeri modellerde kullanılabilecek. Bu, kullanıcıların en yeni özellikleri deneyimlemeleri için cihazlarını güncellemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde duyurduğu watchOS güncellemesi, kullanıcılarına birçok yenilik ve geliştirme sunarak Apple Watch deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni özelliklerle birlikte Apple Watch, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştıracak.

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