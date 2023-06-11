Apple cephesi, 5 Haziran’da düzenlenen WWDC etkinliğinde, iOS 17, iPadOS 17 gibi mobil cihazlarda kullanılan yeni sürümlerinin yanında, giyilebilir cihazlar için tasarlanan yeni watchOS sürümünü de duyurdu. Apple Watch’lara can verecek olan watchOS 10, birçok önemli yenilik ve geliştirmeyle geldi. Firma, geliştirici beta sürümünü Apple Watch üzerinde denemek isteyenler için kullanıma sundu. Bu yazımızda yeni watchOS 10 beta sürümünü nasıl yükleyebileceğinizi anlattık!

watchOS 10 Beta Yükleme Adımları

Apple’ın son watchOS sürümüyle birlikte gelen yeni özellikleri denemek isteyenler için ücretsiz watchOS 10 beta sürümünü nasıl yükleyebileceklerini anlatıyoruz. Yüklemeye başlamadan önce saatinizin en az %50 şarjı olduğundan emin olun.

Öncelikle iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın. Alt kısımda bulunan “Saatim” sekmesine geçtiğinizden emin olun ve ardından “Genel”i seçin. Üst kısımda “Yazılım Güncelleme” seçeneğini tıklayın. Şimdi “Beta Güncellemeleri”ni seçin ve ardından “watchOS 10 Developer Beta”yı seçin. (Eğer bu seçenek görünmüyorsa, developer.apple.com adresine Apple ID’nizle giriş yapmanız gerekebilir.) Geriye dönün ve watchOS 10 beta sürümünün görünmesi gerektiğini göreceksiniz. “İndir ve Yükle” seçeneğini tıklayın.

watchOS 10 beta sürümünü yükledikten sonra watchOS 9’a geri dönme seçeneği bulunmuyor. Ayrıca, beta sürümünde hatalar ve performans sorunları olabileceğini de unutmayın.

Bu adımları takip ederek, Apple Watch’unuzda watchOS 10 beta sürümünü ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ancak, beta sürümü ana Apple Watch’unuzda çalıştırmak yerine geliştirme amaçlı kullanılan bir saatte kullanmanız öneriyoruz.

Bununla birlikte iPhone’larda 99 dolar ücret vererek açacağınız geliştirici hesabıyla yükleyebileceğiniz iOS 17 beta’larına kıyasla, Apple Watch’larda yeni betaları ücretsiz deneyebilmek sevindirici bir şey.

watchOS 10’da Neler Yeni?

watchOS 10 güncellemesi ile artık Apple Watch daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. Bildiğiniz gibi Apple Watch Series 4 ile birlikte tasarımda değişiklik yapılmış ve yuvalık köşelere geçiş yapılmıştı. Apple artık daha önceki serileri geride bırakıyor ve yuvarlak köşeler için Apple Watch’u yeniden tasarlıyor

Yeni kadranlara da sahip olacak olan watchOS 10 güncellemesi daha modern bir arayüze sahip olacak diyebiliriz. Güncelleme ile Apple Watch’a bisiklet antrenman modu da geliyor. Artık bisiklet antrenmanlarınızı daha detaylı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca doğa yürüşüyü modu da saatlere ekleniyor. Bu modda Apple Watch sizi izliyor ve konumunuzu direkt olarak takip ediyor. Acil bir durumda direkt sinyal vermenizi sağlıyor. Bu muhtemelen Apple Watch Ultra’ya özel olacak.

Herhangi bir saat kadranı artık akıllı bir yığındaki widget’ları ortaya koyuyor; bu, Digital Crown’un sadece bir dönüşüyle daha bilgilendirici menüler göreceksiniz

İki yeni yüz: Palet, renk odaklı bir yüz ve Peanuts’tan Snoopy & Woodstuck

Dünya Saati artık günün saatine göre arka plan renklerini içeriyor

Egzersiz uygulaması, her Aktivite yüzüğü için yeni kupa çantası ve tam ekran videolar içerir

Üçüncü taraf uygulamaları tam ekran düzenleri ile yeniden tasarlanıyor

Apple Watch, egzersiz takibini geliştirmek için Bluetooth üzerinden bisiklet güç aksesuarlarına bağlanabilir

FTP’ye dayalı güç bölgeleri bisiklet egzersiz takibine geliyor

Bisiklet antrenmanları, Apple Watch’tan izlendiğinde iPhone’da Canlı Aktivite haline geliyor

Compass ile yükseltilmiş yürüyüş deneyimi; hücresel bağlantı ara noktası hücresele son bağlantıyı gösterir; acil durum ara noktası, herhangi bir taşıyıcı ağından nerede arayabileceğinizi gösterir; ara noktaların 3D görünümü

Compass’taki haritalar, patika rotaları ve topografik görünümle geliştirilmiştir

Geliştiriciler için egzersiz API’leri, üçüncü taraf uygulamaların golf ve tenis takibini geliştirmek için yüksek frekanslı hareket verilerine erişmesine olanak tanır

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni watchOS 10 sürümünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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