VW Touareg V8 TDI, emisyon testinden yüksek puanla geçti!

VW‘in bir süre önce emisyon kurallarını, test cihazını kandırabilen bir yazılımla çiğnediği ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı büyük bir cezai yaptırıma uğrayan şirket, şimdilerde V8 TDI motorunun emisyon değerlerinden dolayı mutlu görünüyor.

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Son zamanlarda dizel motorlar hakkında, özellikle de emisyon değerleri hakkında pek bir şey duymuyoruz. Fakat VW, Touareg V8 TDI‘ların ne kadar temiz olduğu konusunda kendine oldukça güveniyor. Bunun sebebi ise AB‘nin en son Gerçek Sürüş Emisyonları (GSE) kriterlerini karşılıyor olması.

Yeni VW Touareg V8 TDI üzerinde, üç Alman metropol bölgesinde, bağımsız bir kuruluş olan Emissions Analytics tarafından üç ayrı GSE testi yapıldı. Testlerden biri, çok engebeli olmayan Aşağı Saksonya‘da, Baden-Württemberg ve Bavyera‘da farklı rakımlarda yapılan iki ayrı testten oluşuyordu.

Her üç testte de Touareg V8 TDI, Euro 6 NOx sınırı olan 80 mg/km değerinin çok altında verilere ulaştı. Aşağı Saksonya’da 10 mg/km, Bavyera’da 13 mg/km ve Baden-Württemberg’de ise 20 mg/km gibi emisyon değerleri sundu. Bu da ortalama olarak 14 mg/km gibi bir değere denk geliyor.

VW’nin yaptığı açıklamaya göre bu değerleri yakalamak, SCR katalitik dönüştürücünün de yer aldığı çok aşamalı egzoz gazı arıtımı sistemiyle mümkün olmuş. Ayrıca Avrupa’daki çoğu yeni nesil dizel aracın emisyonlarını düşürmek için kullanılan AdBlue olarak da bilinen sentetik üre çözeltisinin, NOx‘i zararsız su buharı ve azot gazına dönüştürdüğü sistemin de büyük yardımı olduğunu da belirtiyor.

VW Touareg V8 TDI, gücünü çift turbolu 4.0 litre V6 dizel motordan alıyor. 415 beygir güç üreten bu aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, ürettiği 900 Nm torku 1250 devir/dakika’dan itibaren sunuyor olması. Bu tork festivali gibi olayın yaşanması için düşük devirlerde birinci turbo kullanılıyor. İkinci turbo ise elektrikli “valvelift” teknolojisini kullanarak 2000 devir/dakikadan itibaren görev yapıyor.

V8 TDI, sekiz ileri otomatik şanzımana ve VW’nin 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücünü yola aktarıyor. Ayrıca araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlarken, en yüksek hızı 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.

Söylentilere bakılırsa VW Touareg V8 TDI, üreticinin sekiz silindirli dizel ünite kullanan son otomobili olacak. Aslında piyasanın genel durumu ve sektörün elektrifikasyona doğru yönelmesi göz önüne alındığında, pek de mantıksız durmuyor.