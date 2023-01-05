Volvo, Volvo EX90 isimli elektrikli otomobilini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şimdi ise CES’te otomobilin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Volvo aracı herhangi bir otomobil fuarında tanıtmadı. Bunun yerine CES’i seçti. Aynı TOGG’da olduğu gibi Volvo yetkilileri de bu araçların artık otomobilden öte olduğunu hatta tekerlekler üzerinde son derece gelişmiş bir bilgisayar olduğuna inanıyor. Bundan mütevellit aracın global lansmanının CES’te yapıldığını söylüyorlar.

Volvo EX90 beş radar, sekiz kamera ve on altı ultrasonik sensörle birlikte geliyor. Bunlar sayesinde sürücü dikkati sürekli olarak ölçülüyor. Volvo EX90 bu sensörlerin yanı sıra LiDAR sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Markanın açıklamasına göre Luminar tarafından yapılan LiDAR sisteminin gündüz veya gece yaklaşık iki futbol sahası ileride ve hatta otoyol hızında küçük nesneleri algılama yeteneğine sahip olduğu söyleniyor.

Volvo EX90, Polestar 3 ile aynı senkron sabit mıknatıslı motorlara ve 111 kWh büyüklükte bir pile sahip. Volvo henüz aracın menzilini açıklamadı. Ancak referans alınan Polestar 3 300 mil menzil sunuyor. Bu da 482 km menzil demek.

Otomobil 250 kW’a kadar şarj hızını destekliyor. Şirketin açıklamasına göre araç 30 dakikada %10’dan %80’e çıkabiliyor. Ancak burada ufak bir pürüz var. Araç, 600 amper gerektiren 400 voltluk bir mimari kullanıyor. Şarj cihazları bundan daha fazla hız sunabiliyor olsalar bile 600 amper veremedikleri için maksimum şarj hızına çıkılması çok zor. Ufak bir örnek verecek olursak şarj cihazı 400 voltta yalnızca 300 amper verebiliyorsa 120kW şarj hızı alırsınız.

Volvo EX90’ın motorunun Polester 3 ile aynı olduğunu az önce söylemiştik. Bu motor 380 kW (510 HP) güç ve 910Nm tork üretebiliyor.

Volvo aracın hızlanmasını açıklamadı ancak Avrupa varyantı 0’dan 100 km/sa hıza 4,9 saniyede ulaşabiliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Volvo güvenlik temelli bir otomobil şirketi. Bundan mütevellit araçlarında 180 km/h hız limitörü bulunduruyor.

Araç ABD’de 80.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle 2024 yılında satışa çıkacak. Ön kayıt yaptırmak isteyenlerin 500 dolarlık bir depozito ödemesi gerekiyor.