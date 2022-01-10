VOLVO’NUN GELECEĞİ! | Volvo Concept Recharge #CES2022

CES 2022 gezimizde Volvo’nun daha önce tanıttığı konsept aracı olan Volvo Concept Recharge’ı göz atıyoruz.

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İskandinav tasarım mirasına sadık kalan Concept Recharge, özünde ‘daha az ama daha iyi’ mantrasını taşıyor. Örneğin, tasarımcılar içten yanmalı motorun karmaşıklığını ortadan kaldırarak, otomobilin orantılarını, iç mekan alanını artırdılar, böylelikle aerodinamik verimliliği de geliştirmeyi başardılar. Sonuç, sürdürülebilir bir aile yaşamını destekleyen ve gerçekten daha iyi çözümler sunan bir otomobil oldu.

Volvo’nun ilk nesil elektrikli otomobilleri, hem pilleri hem de içten yanmalı motoru barındırabilmek için orantı ve alan açısından bir denge gerektiriyor ve içten yanmalı motorla çalışan otomobillerle aynı zemini paylaşıyordu.

İlki şirketin tamamen yeni sadece elektrikli teknolojik altyapıya sahip ilk SUV modeli olan, Volvo’nun gelecek nesil tam elektrikli otomobilleri, Concept Recharge’da görüldüğü üzere düz bir zemine sahip olacak.

Tasarımcılar, motoru çıkararak ve düz zeminin altına bir pil takımı yerleştirerek, otomobilin dingil mesafesini ve tekerlek boyutunu genişlettiler. Sonuç, daha kısa çıkıntılar ve ön koltuklar arasında geniş bir saklama alanı da dahil olmak üzere çok daha fazla iç alan kazanımı oldu.

Bu ilerleme, tasarımcıları Concept Recharge’da koltukları yeniden konumlandırmaya, tavan profilini optimize etmeye, otomobilin kaput yüksekliğini indirmeye ve Volvo XC40, XC60 ve XC90 gibi modellerde sürücülerinin sevdiği yüksek bakış açısını korumaya yöneltti. Bu yaklaşım, menzili artıran tipik bir SUV ile karşılaştırıldığında aerodinamikte önemli bir verimlilik kazancı sağlıyor.

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