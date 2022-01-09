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RENK DEĞİŞTİREN BMW! | BMW iX Flow #CES2022

CES 2022 turumuzda BMW standında e-ink teknolojisi ile renk değiştirebilen BMW iX Flow modeline göz atıyoruz.

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RENK DEĞİŞTİREN BMW! | BMW iX Flow #CES2022

BMW mühendisleri tarafından %100 elektrikli iX modeline eklenen iX panelleri ile aracın camları ve logoları hariç her noktasında beyaz, gri ve siyah arasında geçiş yapabiliyor.

BMW standındaki turumuzun detayları videomuzda!

#CES2022 #BMWiX #BMWiXFlow

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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