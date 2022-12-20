Voice Over LTE (Volte) servisi, HD kalitesinde görüşme yapmayı sağlayan ve telefon operatörlerinin verdiği bir telekomünikasyon servisine verilen bir isimdir. Aynı anda veri ile ses kullanımına imkan sunan bir 4.5G hizmeti olarak da tanımlanabilir. Volte gibi bir ileri teknoloji ürünü günümüzde özellikle de deprem, sel gibi doğal afetlerde ve sinyal alınamaması gibi durumlarda önemli bir rol oynuyor. VoLTE servisi nedir, ne işe yarar? İşte, merak edilen tüm detaylar.

iPhone ve Android işletim sistemine sahip olan telefon modellerinde volte hizmetine geçmek oldukça kolaydır. Volte servisini aktif ederek, çok gürültülü bir ortamda bile sessiz bir alanda konuşuyormuşsunuz gibi üstün bir ses deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

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VoLTE Servisi Nedir?

Volte servisi, modern çağda internet üzerinden yapılmış olan sesli ve görüntülü görüşmeleri BİP, WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Volte hizmeti, Fiber güçlü HD+ görüşme imkanı sunar. İnterneti olan akıllı telefonlarda bu özellik bulunuyor. Bu hizmeti kullanabilmek için SIM kartınızın 4.5G ile uyumlu olması ve 4.5G’yi aktif hale getirecek olan bir telefon operatörüne başvuru yapılması gerekir.

VoLTE Ne İşe Yarar?

VoLte‘den yararlanmak için kullandığınız hat operatörün ve cihazınızın, VoLte‘ ye uyumlu olması gerekir. Cihazınızın VoLTE’ye uygun olması ile arama yaptığınız kişinin de, VoLte kullanımı için cihazının ve hattının uyumlu olması gerekir. Eğer uyumluluk söz konusu olmazsa VoLte‘yi aktif bir şekilde olarak kullanmazsınız.

VoLTE Nasıl Kapanır ve Açılır?

Telefon operatörlerinin sunduğu ileri teknolojiler ile birlikte pek çok iletişim problemi de geride kaldı. Günümüzde Volte özelliği, pek çok akıllı telefon modelinin ve operatörün destekleniyor ve istenildiği zaman kolayca açılıp kapatılabiliyor. Volte kapatma işlemi, aynı volte etkinleştirme işlemi gibi telefonun Ayarlar menüsüne girilerek yapılabilir. Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar adımlarını izleyerek VoLTE Aramaları butonu pasif hale getirerek Volte kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.