Söylentiler ve tanıtımların ardından OnePlus, amiral gemisi OnePlus 11 5G’nin 7 Şubat 2023’te Hindistan’da düzenlenecek ‘Cloud 11’ etkinliğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şirket ayrıca etkinlikte ilk OnePlus Buds Pro ve diğer OnePlus ürünlerinin halefi olan OnePlus Buds Pro 2’yi de piyasaya süreceğini söyledi. Beklendiği gibi, Hasselblad kameralara sahip olacak.

Ayrıca OnePlus Buds Pro 2 teaser’ı tanıdık bir tasarıma sahip ve şirket, Buds Pro kullanıcılarından gelen geri bildirimlerin ardından yeni kulaklıklarla tam gövdeli, stereo kalitesinde bir ses deneyimi sunmayı hedeflediğini söylüyor.

OnePlus, OnePlus 11’in yakında Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleneceğini zaten doğruladı. Söylentilere göre, sol tarafında bir delik bulunan 2K veya Quad HD+ ekrana sahip olacak, UFS 4.0 depolama alanı, metal çerçeve, 50MP arka kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 32MP 2x telefoto sensör içerecek. Ayrıca 100W’a kadar SUPERVOOC hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil içerdiği söyleniyor.

Söylentilere göre OnePlus Buds Pro 2’nin 11mm ve 6mm çift ses sürücüsüne, her bir kulaklıkta üçlü mikrofonla desteklenen 45db’ye kadar uyarlanabilir ANC’ye, Bluetooth 5.2’ye ve LHDC 4.0 codec desteğine sahip olacağı söyleniyor.

ANC etkinken 6 saate kadar ve ANC devre dışıyken 9 saate kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor. ANC kapalıyken 38 saate kadar ve ANC açıkken 22 saate kadar dayanabildikleri söyleniyor. Buds Pro’da olduğu gibi 10 dakikalık şarjla 10 saat pil ömrü sunan Warp şarj ve Qi kablosuz şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

Etkinlik 7 Şubat 2023 tarihinde küresel etkinliklerle birlikte başlayacak.