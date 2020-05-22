Volkswagen T-Roc Black Edition geliyor!

Volkswagen‘in “kompakt crossover” temsilcisi T-Roc, Black Edition isimli yeni bir donanım seviyesine kavuşuyor. Bu donanım paketi performans artışı değil, yalnızca dış tasarımda farklılık yaratıyor.

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Black Edition’un Volkswagen donanım sıralamasında nasıl bir seviyede olduğunu açıklamadan da geçmeyelim. Bilindiği üzere VW’in donanımları genel olarak en dolu pakete doğru Trendline, Comfortline ve Highline olarak sıralanıyor. Black Edition ise Highline’a yakın bir Comfortline kıvamında olacak diyebiliriz.

Adından da anlaşılacağı üzere siyah detayların hakim olacağı bu donanımda ön ızgara, yan ayna kapakları ve tavan rayları siyah renge bürünüyor. Jant seçeneği olarak 18 inç boyutunda “Ario Black” jantlar yer alıyor. Dış renklerde ise T-Roc’un satıştaki Tropik Turuncu, Turmerik Sarı‘nın da aralarında bulunduğu bütün renk seçenekleri tercih edilebiliyor. Ayrıca Black Edition’a özel olan C sütunu kaplaması da dikkat çeken detaylar arasında.

İç tasarımda ise piyano siyahı iç döşemeler, siyah tavan kaplaması ve vites topuzundaki siyah deri kaplama üzerinde yer alan gri dikişler ile dışarıdaki tema, içeride de devam ediyor. Tabi iç donanım sadece bunlarla sınırlı değil. Müşteriler istekleri doğrultusunda Beats Audio ses sistemi ve Vienna deri döşeme seçeneği gibi ek donanımları da sipariş edebiliyorlar.

Motor seçeneklerine bakacak olursak, diğer normal T-Roc modellerindeki aynı üniteleri, bu donanımla almak mümkün. Fakat T-Roc ülkemizde yalnızca Highline donanımı ve 150 beygirlik benzinli 1.5 TSI üniteyle satılıyor. Bu yüzden Black Edition’u Türkiye yollarında görme ihtimalimiz henüz belli değil.

NOT: Beyaz arka plana sahip görseller VW’in İngiltere sitesinden alınmıştır. Soldan direksiyonlu modeller de üretilecektir.