Yeni nesil 2022 Honda Civic Type-R, kamuflajlı olarak yakalandı!

Honda Civic, 2020 yılı için makyaj operasyonu geçirmişti. Şimdilerde ise Japon üreticinin, yeni jenerasyon Civic Type-R üzerinde çalıştığına dair somut detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Şu anda 10. nesli ile satışta olan Honda Civic, 11. nesli için gün sayıyor. Almanya‘da ağır kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan prototip sadece genel bir kamuflaja değil, yeni tasarım ipuçlarını gizleyen sahte parçalara da sahip. Fakat bu kadar gizlemeye rağmen aracın çizgilerinde, güncel nesle oranla daha yuvarlak hatlar olduğu biraz olsun anlaşılıyor.

Güncel modeldeki en büyük eleştirilerden biri ise agresif görünümüyle ilgili. Bazı kesimler tarafından, çok abartılı detaylar olduğu ve sahte hava ızgaralarından ötürü aracın “çocuk yarışçı” imajı yarattığı söyleniyor.

Kamufle edilmiş 11. nesil Civic Type-R’da, aracın test aşamalarının erken safhasında olduğunu hissettiren geçici tek egzoz çıkışı göze çarpıyor. Japon hot-hatch üzerindeki başka bir büyük değişiklik ise far gruplarında olacak. Üretici bu tip değişikliklerle, aracın tasarımını daha “herkese hitap eden” bir hale getirmeye çalışacak gibi görünüyor.

İç kabinde ise yeni direksiyon simidi ve bilgi-eğlence sistemi olduğuna dair bir casus fotoğraf mevcut. Gösterge panelinin tamamen yenilenip, eskisine oranla daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.

Güç aktarma organlarına gelirsek Honda, 2025 yılına kadar tüm araçlarında elektrikli seçenekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle 2022 Civic Type-R’da, mevcut modeldeki turbolu 2.0 litrelik, 4 silindirli ünitenin kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor. Fakat ek olarak arka tekerleklere güç veren iki elektrik motorunun desteğiyle, 400 beygir civarında bir güç ile karşılaşabiliriz. Ayrıca yeni Civic Type-R’da, Honda NSX‘teki tork vektörleme teknolojisinin de kullanılması bekleniyor.

Yeni nesil normal Civic‘in 2021 sonlarına doğru, ateşli Type-R modelinin ise 2022’nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.