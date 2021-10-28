Volkswagen CEO’sundan, Tesla’ya Övgü!

Volkswagen Grubu CEO’sundan Elon Musk’a ve Tesla’ya övgü… Bu sözler, ileriye dönük olarak iki firma arasında büyük bir rekabet olacağı gerçeğini akıllara getirdi.

Bu ayın başlarında Musk, Alman otomobil üreticisinin başındaki Herbert Diess tarafından davet edildikten sonra video bağlantısı aracılığıyla VW yöneticilerine hitap etti. Tesla’nın başarısı, Diess tarafından LinkedIn’deki bir gönderide doğrulandı.

Perşembe günü konuşan Diess, “Onun ortaya çıkmasından dolayı çok minnettarım, bence güzel bir diyaloğumuz oldu” dedi. Diess, “Tesla’nın EV tarafında yeni kriterleri belirlediğini kabul etmeliyiz” dedi. “Yalnızca teknoloji açısından değil, aynı zamanda üretkenlik ve hız söz konusu olduğunda da… Rekabetin olması her zaman iyidir.”

Bir elektrifikasyon stratejisi izleyen Volkswagen Grubu’nun merkezi Almanya’nın Wolfsburg şehrinde bulunuyor. Elon Musk’ın Tesla’sı, VW üssünden arabayla birkaç saat uzaklıktaki Grünheide’de Gigafactory Berlin-Brandenburg’u inşa ediyor. Diess, “Almanya’ya gelmesini çok takdir ediyorum” dedi. “Bize meydan okuyacak, ama mümkün olduğunca çabuk takip etmeye çalışacağız.”

Diess’in yorumları, firması üçüncü çeyrek için kazanç açıkladıktan sonra yapıldı. Özel kalemlerden önceki işletme karı, Alman otomobil üreticisinin tedarik sorunlarına atıfta bulunmasıyla birlikte %12,1 düşüşle $3,25 milyar’a geriledi. Şirket yaptığı açıklamada, “Küresel yarı iletken darboğazları, Volkswagen Grubu’nun üçüncü çeyrekteki iş performansını özellikle etkiledi” dedi.

Yarı iletken sıkıntısı Volkswagen’e özgü değil. Perşembe günü, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği, Eylül ayında İngiltere otomobil üretiminin yıllık bazda %41,5 düştüğünü söyledi. SMMT, “Yarı iletkenlerin devam eden küresel kıtlığının yanı sıra İngiltere’nin daha büyük tesislerinden birinin kapanmasından kaynaklanan üretim kapasitesi kaybının neden olduğu üretim durmaları nedeniyle üretim engellenmeye devam ediyor” dedi.

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Sanayi kuruluşu, geçen ay toplam 67.169 otomobil üretildiğini söyledi. Bu, “1982′den bu yana en kötü performans gösteren Eylül ayı” anlamına geliyordu. Toplam üretim düşerken, pilli elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit modellerin üretimi, üretilen otomobillerin %32,3′ünü oluşturdu.

Elektrik Hedefleri

Temmuz ayında, Volkswagen Grubu, satışlarının yarısının 2030 yılına kadar elektrikli araçlar olmasının beklendiğini söyledi. 2040 yılına kadar şirket, büyük pazarlardaki yeni araçlarının neredeyse %100′ünün sıfır emisyonlu olması gerektiğini söyledi. Birkaç ay önce, Mart ayında Diess, firmasının Tesla ile güçlerini birleştirebileceği fikrini reddetti ve Alman otomotiv devinin kendi yoluna gitmek istediğini söyledi.

O sırada “Squawk Box Europe” ile konuşurken, Elon Musk’ın elektrikli otomobil üreticisi ile VW’nin otomobillerini üretebileceği gelecekteki herhangi bir anlaşmayı veya Tesla ve VW markalarının birleşip birleşmeyeceği sorulmuştu. “Hayır, bunu düşünmedik, kendi yolumuza gidiyoruz” diye yanıtladı. “Yaklaşmak ve sonra geçmek istiyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz kendi yazılım yığınımıza, kendi teknolojimize ihtiyacımız var” diye ekledi. “Ayrıca, Tesla veya Elon’un ileriye yönelik yolu hakkında çok fazla düşündüğünü düşünüyorum. Yani hayır, Elon Musk ve benim aramda güçlerin birleştirilmesi konusunda herhangi bir görüşme yok.”

Volkswagen, dikkatini elektrikli mobiliteye çeviren birkaç büyük otomotiv şirketinden biridir. Temmuz ayında bir başka Alman firması olan Daimler, Mercedes-Benz markasının “piyasa koşullarının izin verdiği on yılın sonunda tamamen elektriğe geçmeye hazır olacağını ″söyledi.

Kaynak: CNBC