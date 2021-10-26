Tesla 100.000 Araçlık Sipariş Aldı!

Tesla hisseleri, Hertz’in siparişi açıklamasının ardından Pazartesi günü %9’a varan bir artışla 998 dolara kadar yükseldi ve daha sonra bu seviyenin altına düşmesine rağmen, dönüm noktasını geçti. Tesla hisselerinin, en son dosyalamasında açıklanan hisse sayısına göre 1 trilyon $ (727 milyar £) seviyesinin üzerinde kalabilmesi için 995,75 $‘ın üzerinde işlem görmesi gerekiyor.

Tesla’nın piyasa değeri, ABD’li elektrikli otomobil öncüsünün kiralama şirketi Hertz’den 100.000 aracı için sipariş almasının ardından ilk kez 1 trilyon doları aştı.

Yatırımcılar, iklim hedeflerini karşılamak için benzinli ve dizel otomobillere yönelik hükümet yasakları öncesinde elektrikli otomobil satışlarını hızlandırmaya bahse girerken, otomobil üreticisinin borsa değeri 2020 ve 2021 yıllarında yükseldi.

Tesla, trilyon doları aşan ABD firmaları arasında teknoloji şirketleri Apple, Amazon, Alphabet, Facebook ve Microsoft’un arasına katıldı. Apple, 2018’de dönüm noktasına ulaşan ilk şirket oldu.

Tesla için, Model 3’ün Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobil olduğu rekor bir çeyreğin ardından geldi. Bölgedeki aylık satış listelerinde ilk kez bir akülü elektrikli araç birinci sırada yer aldı.

Hertz, arabaların Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç kiralama filosunu kurma planının bir parçası olarak 2022’nin sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. Ancak firma, toplu bir indirimle bile 4 milyar dolara kadar çıkacak olan satın alma işlemini nasıl finanse edeceğini detaylandırmadı.

Hertz sadece geçen yıl iflas başvurusunda bulundu ve Tesla’nın duyurusuna, kıdemli Amerikan futbolu oyun kurucusu Tom Brady’nin yer aldığı yeni bir reklam kampanyası eşlik etti.

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Tesla’nın hisse fiyatındaki artış, CEO’su Elon Musk’ın servetini daha da artırdı. Pazartesi günkü kazançlardan önce net değeri 252 milyar doların çok üzerindeydi, Tesla patronunun arkasındaki dünyanın en zengin adamı ve Musk’ın SpaceX’ine rakip olan uzay roketi şirketi Blue Origin’in kurucusu Amazon kurucusu Jeff Bezos’tan neredeyse 60 milyar dolar daha fazla.

Pazartesi günkü değerleme dönüm noktası, hafta sonu otonom sürüş yetenekleri için bir yazılım güncellemesini geri çekmek zorunda kalmasına rağmen geldi. Musk, Pazar günü şirketin önceki bir sürüme geri döndüğünü tweetledi, ancak Pazartesi günü yeni bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.

Bir otomotiv veri şirketi olan Jato Dynamics tarafından derlenen rakamlara göre Tesla, Eylül ayında Avrupa’da 24.600 Model 3 otomobil sattı ve %2.6 pazar payı alarak Renault’nun Clio veya Volkswagen’in Golf gibi yerleşik içten yanmalı motor modellerinden daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyordu.

Model 3, Tesla daha önce çeyreğin sonunda ithalatı zorladığı için listenin zirvesindeki konumunu sürdüremeyebilir. Bununla birlikte, bazı pazarlarda önümüzdeki on yıl içinde benzin ve dizel satışlarının sona ermesine hazırlanırken otomobil endüstrisinde başka bir kilometre taşını temsil ediyor. Buna, Model 3’ün halihazırda en popüler elektrikli araç olduğu Birleşik Krallık’taki tüm içten yanmalı motorlara 2035 yasağı da dahildir.

Uygun fiyatlı akülü elektrikli araçların olmaması nedeniyle Avrupa genelinde benzin satışları hâlâ hakim, ancak hava kalitesiyle ilgili skandallar nedeniyle dizelden büyük bir geçiş oldu. Jato, koronavirüs pandemisinden önce her elektrikli veya plug-in hibrit araç için kayıtlı 10,3 yeni dizel otomobil olduğunu, ancak bu oranın sadece 1,3’e düştüğünü söyledi.

Tesla geçen hafta rekor üç aylık satışların yanı sıra 1,6 milyar dolarlık rekor kar kaydetti. Model 3 satışlarının başarısı ve Model Y crossover’ı, Tesla’nın Eylül ayında Avrupa’nın en büyük akülü elektrikli araç satıcısı olduğu anlamına geliyordu.

Tesla’nın Avrupa pil tacına, Peugeot ve Fiat Chrysler’in Fransız-İtalyan kombinasyonu olan Alman Volkswagen ve Stellantis tarafından meydan okunacak gibi görünüyor.

Tesla’nın zirveye yükselişi aynı zamanda Avrupa dışındaki herhangi bir modelin bu ayrımı elde ettiği ilk kez uzun süredir devam eden küresel bir kıtlığın ortasında bilgisayar çiplerini ele geçirmek için mücadele eden geleneksel rakiplerinin çoğu arasındaki satışların düşmesiyle aynı zamana denk geldi. Tesla, mevcut çipleri kullanabilmesi için yazılımı yeniden yazarak bazı sorunların üstesinden gelse de kriz dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticilerine zarar verdi.

Jato, toplam Avrupa otomobil kayıtlarının ay boyunca yalnızca 964.800 adede düştüğünü, Eylül 2020’ye göre %25 ve koronavirüs pandemisi vurmadan önce Eylül 2019’a göre %24 düşüş kaydetti.

Kaynak: The Guardian