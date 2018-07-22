Volkswagen iki yeni otomobilini ABD’de üretecek

Volkswagen uzun vadede planlarından birini Amerika Birleşik Devletleri’ni elektriklendirmek olarak belirlemiş gibi görünüyor.

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Autocar’ın haberine göre Volkswagen, I.D. Buzz (markanın ikon haline gelen T1 modelinin elektrikli versiyonu) ve I.D. Crozz (elektrikli bir crossover tipi araç) modellerinin ABD versiyonlarını ABD’de üretecek.

Alman otomobil devi, Tesla’nın elektrikli otomobilerine gelen yoğun talebin de etkisiyle elektrikli araç üretmeye başlayan uluslararası firmalardan yalnızca bir tanesi. Şirket son yıllarda özellikle Avrupa’da ve Çin’de yaptığı elektriklli otomobil atılımlarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Volkswagen neden böyle bir karar aldı?

VW Kuzey Amerika Bölge Sorumlusu Hinrich Woebcken’in Autocar’a verdiği demeç ise şu şekilde:

“Güçlü bir üretim artışı için, otomobillerin ABD’de üretilmeleri gerekiyor. İhraç yöntemi ile bizim için güçlü bir senaryodan söz edemeyiz. Elektrik kullanımını ABD’de yerelleştirmek, alışkanlık haline getirmek istiyoruz.”

Bu yöntem VW’in alışılagelmiş pazarlama yönteminden farklı olarak değişik kitlelere ayak uydurmak amacıyla ortaya çıktı. Bir otomobil modelinin aynı şekilde tüm dünyaya pazarlanması yöntemini izlememekle kalmayıp bu iki model (2022’de satışa başlanması planlanıyor) ABD vatandaşlarının ihtiyaçlarına ve isteklerine göre özel olarak tasarlanmış.

İki yeni model kullanıcılara neler sunuyor?

I.D. Buzz isimli minibüs iki donanım seçeneğiyle sunulacak. Bunlardan ilki daha üst seviyede konumlanan, AWD destekli ve 270 mil menzili bulunan model iken ikincisi ise 200 mil menzili bulunan daha bütçe dostu olan model. I.D. Crozz isimli crossover da 275 mil menzilli tek donanım seçeneği ile sunulacak.

Tüm bunlar kağıt üzerinde oldukça tatminkar gözükse de asıl etkiyi otomobiller satışa başladıktan sonra göreceğiz çünkü halihazırda Amerika Birleşik Devletleri’nde şimdiden 50’yi aşkın elektrikli otomobil modeli kullanımda ve VW’in pastadan pay alabilmesi için ciddi yatırımlar yapması şart.