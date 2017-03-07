Volkswagen’ın Konsept Sürücüsüz Aracı Oldukça İlginç Gözüküyor

Volkswagen’ın Sedric isimli yeni aracı geleceğin sürücüsüz araç konseptleri arasında yer alıyor ve oldukça ilginç bir görünüme sahip.

Volkaswagen’in yeni aracının adı İngilizce kendi kendine gidebilen araç anlamına gelen self driving car tabirinden geliyor. Sedric bir araçtan çok bir tost makinesine benzese de tamamen sürücüsüz olması onu oldukça önemli yapıyor.

Sedric sadece bir konsept yani maalesef kendisini yollarda göremeyeceğiz ancak VW mühendislerinin ve tasarımcılarının aklında yaşıyor. Sedric bugün Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Şirketin açıklamasına göre Sedric ailenin bir dostu haline gelecek. Bu araç üreticilerin son zamanlarda aile araçlarını evcil hayvan gibi gösterme modasının talip ediyor. Bu sene başında düzenlenen CES fuarında Toyota’da konsept aracı Yui’yi tanıtmıştı. Yui’de tamamen yapay zeka ile çalışıyordu. Ayrıca Yui’de Sedric gibi dostane bir yapıda.