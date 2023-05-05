Vivo’nun popüler Y serisinden iki yeni akıllı telefon modelinin yakında piyasaya süreceği iddia edildi. Yeni cihazlar arasında Vivo Y35+ ve Y35m+ modelleri yer alıyor ve bu modeller çeşitli sertifika web sitelerinde görüntülendi. Bu da yeni telefonların yakın zamanda tanıtılabileceğini gösteriyor.

Y35+ ve Y35m+ modelleri hem Google Play destekli cihaz listesinde hem de 3C ve TENAA sertifika web sitelerinde V2279A model numarasıyla listelendi. 3C listesine göre telefon 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca cihazın arka kamerası 50 megapiksel olacak ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Sertifikaya göre telefonlar 8,07 mm kalınlıkta ve 190 gram ağırlığında. TENAA listesine göre V2279A model numaralı telefon 5G özellikli ve 2.2GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip.

Vivo bu yılın başında Dimensity 700 işlemciye sahip Y35m’yi piyasaya sürmüştü, bu yüzden yeni telefonlarda da MediaTek çipi kullanılabilir. Yonga seti 16GB RAM ve 512GB depolama alanı ile eşleştirilebilir. İki telefonun aynı model numarasını taşımasının sebebi belirsiz olsa da muhtemelen farklı pazarlarda yeniden markalama amacı taşıyor.

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Her iki cihaz için sadece sertifika bilgileri yer alıyor. Yeni detaylar ortaya çıktıkça güncellemeleri sizlerle paylaşacağız. Vivo’nun yeni akıllı telefonlarını Türkiye’de de piyasaya sürecek mi? Fiyat ve teknik özellikler de şimdilik belirsiz.