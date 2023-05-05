Akıllı telefonlarda kullanılan çipler güç verimliliğine odaklanmaya başladığından beri, akıllı telefonlar için en büyük iki çip üreticisi olan Samsung ve TSMC arasındaki fark daha da belirginleşti. Şimdi de Samsung’un, Google’ın gelecekteki Pixel telefonlarında Tensor G3 yonga setinde kullanılacak olan 4nm sürecinde iyileştirmeler yaptığı bildiriliyor. Samsung ve TSMC arasındaki farkın kapanmasıyla beraber Google Pixel telefonlar performansa doyabilir!

TSMC Kan Kaybederken Samsung Yeniden Güç Kazanıyor!

Son raporlar, Samsung’un çip üretimi sırasında 4nm süreç veriminde iyileşmeler gördüğünü ve verimin şu anda 5nm sürecinin verimine yaklaştığını bildiriyor. Çip üretimindeki “verim”, üretilen toplam çiplerin sayısına kıyasla kullanılabilir durumdaki çiplerin sayısını ifade ediyor. Yani güç verimliliğiyle pek bir alakası yok.

Samsung 2021’den beri 4nm çipler üzerinde çalışıyor. Ancak daha iyi verime sahip üstün bir sürece sahip olan TSMC’ye ayak uydurmakta zorlanıyor. Qualcomm, 2022’de Snapdragon 8 Gen 1’in üretimini Samsung’un fabrikalarından TSMC’ye geçirdi ve bu değişiklik, diğer iyileştirmelerin yanı sıra çok daha iyi güç verimliliği ile sonuçlandı. Raporda, sektördeki uzmanlara göre Samsung’un 4nm sürecinin artık TSMC’ninkiyle karşılaştırılabilir olduğu belirtiliyor.

Bu durum, 3nm süreçleri devreye girmesi yüzünden önemini biraz yitirmiş olsa da, bazı markalar için iyi bir haber olabilir. Görünüşe göre AMD bu gelişmelerin bir sonucu olarak Samsung ile yeni bir ortaklığa girdi ve bu yeni süreç Google’ın yeni nesil Tensor yonga seti için de kullanılacak.

Pixel 7 serisi cihazlarda ve yakında çıkacak Pixel Tablet ve Pixel Fold’da bulunan Tensor G2, Samsung’un 5nm sürecini kullanırken, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Samsung’un güncellenmiş ve geliştirilmiş üretim sürecini kullanan Tensor G3 ile Google’ın ilk 4nm akıllı telefonları olacak.

Üretimdeki verimle beraber, Samsung’un işlemcilerinin sunduğu güç verimliliğinde de artış olduğu bilgisine raporda yer verilmiş. Bu sayede Samsung daha fazla kullanılabilir işlemci üretmekle kalmayacak, üretilen işlemcilerin performansı ve güç verimliliği de artacak.

Hatırlatmak gerekirse, Google’ın Tensor çipleri Samsung telefonların kabusu olan Exynos yonga setlerini üreten ekiple ortaklaşa geliştiriliyor. Her ne kadar Tensor çipleri Exynos’lardan daha başarılı olsalar da, TSMC tesislerinde üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 ve 8 Gen 2 gibi diğer amiral gemisi işlemcilerden geride kalıyorlardı. Google’ın Tensor işlemcileri yeni iyileştirmelerle beraber birçok konuda rakiplerine ayak uydurabilecek hale gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung çip üretiminde TSMC’ye ayak uydurabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!