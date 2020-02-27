Akıllı Telefonlar
Vivo Z6 5G kamera kurulumu ortaya çıktı!
Vivo Z6 5G, 29 Şubat tarihinde resmi olarak lansmanda duyurulacak. Şirket telefonun çoğu özelliğini geçtiğimiz günlerde resmi olarak onaylamıştı. Telefonun başlıca özellikleri Snapdragon 765G SoC yonga seti, 5000 mAh kapasiteli pil, 44W değerinde bir hızlı şarj ve “PC düzeyinde sıvı soğutma” olmak üzere biliniyordu. Vivo, lansmandan sadece iki gün önce, Z6 5G‘nin dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini paylaştı.
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Vivo Z6 5G hangi kamera özellikleriyle gelecek?
Kamera kurulumunda 112 derecelik bir ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihaz, derinlik sensörüyle birleştirilen 48 MP değerinde f/1.79 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ile gelecek. Vivo, ultra geniş açı, makro ve derinlik modüllerinin çözünürlüğünü henüz açıklamadı. Ancak TENAA, ultra geniş açı kamerasının 8 MP çözünürlüğüne sahip olacağını, makro ve derinlik sensörlerinin ise 2 MP değerinde olacağını gösterdi.
Çin sertifika yetkilisi tarafından açıklanan diğer özellikler arasında 6.57 inçlik Full HD+ ekran, Android 10 ve 16 MP değerinde bir selfie kamera yer alıyor. Vivo Z6 5G, 6 GB ve 8GB olmak üzere iki çeşit RAM seçeneği ile gelecek. Ayrıca üç farklı depolama seçeneği – 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere – bulunacak.
Telefonun temel özelliklerinin çoğu görüldüğü üzere ortaya çıktı. 29 Şubat‘ta ise telefonun Vivo tarafından yapılacak lansmanını canlı olarak izleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Lite Avrupa’ya geldi!
Huawei, İspanya‘dan başlayarak Avrupa‘daki P40 serisinin ilk üyesini getirdi. Huawei P40 Lite ile birlikte Avrupa‘da P serisi telefonlar pazara giriş yaptı. Çinli müşterilerin Çin‘deki adı ile Nova 6 SE olarak bildikleri ve Malezya‘da Huawei Nova 7i olarak tanıtılan telefon hemen hemen aynı.
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Huawei P40 Lite hangi özelliklerde geliyor?
Huawei P40 Lite, Android 10 tabanlı bir Kirin 810 yonga seti ve EMUI 10 ile birlikte geliyor. Ancak şu an telefonda Google hizmetleri bulunmamakta. Cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip ancak daha fazlasını istiyorsanız, bir NM kart ile genişletebilirsiniz. 6.4 inçlik LCD ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Ekranın sol üst köşesinde ise ön kamera bulunuyor.
Huawei P40 Lite‘ın arka tarafında kare kamera kurulumu bulunurken, LED flaş ise aşağı tarafta bulunuyor. Özel bir makro kamera ve bir derinlik sensörünün yanı sıra 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Selfie kamerası ise 16 MP değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.
Huawei P40 Lite‘da 4200 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Cihaz, bağlantı tipi olarak USB-C kullanırken, 40W hızlı şarjı desteklemekte. Telefon 3,5 mm kulaklık girişini koruyor ayrıca güç düğmesinin iki katı olan ve yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucusu ile geliyor.
Huawei P40 Lite‘ın fiyatı 299€ olacak. Ön siparişler Huawei mağazalarından veya yeni e-store‘dan 2 Mart‘ta başlayacak.
Akıllı Telefonlar
HTC, giriş seviyesi akıllı telefonu Wildfire R70’i duyurdu!
HTC Hindistan’da, bütçe odaklı telefonu HTC Wildfire R70’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Firmanın Twitter sayfasında açığa çıkan model, şu an için HTC resmi internet sitesinde de listelenmeye başladı.
HTC Wildfire R70 modeli 6.53 inçlik 1560 × 720 piksel HD+ teknolojisine sahip bir ekranı bünyesinde barındıracak ve HTC UI 9 arayüzüne sahip Android 9 Pie ile birlikte kutudan çıkacak. Sekiz çekirdekli F/P odaklı MediaTek MT6763 işlemcisine sahip olan model, bellek kısmında ise 2GB RAM modülü taşıyor. Cihaz 256 GB’a kadar genişletilebilir, 32 GB’lık dahili hafızayla geliyor.
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Kamera kısmında, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik ve 16 megapiksellik bir ana kameraya sahip olan cihazın ön kısmında, 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası da yer almakta. Modelin arka paneli parmak izi tarayıcı için konumlandırılmış ufak bir bölüm ve sade bir tasarım ile dikkat çekiyor. F/P odaklı cihaza güç kısmında 4.000 mAh boyutunda, henüz hızlı şarj bilgisi aktarılmamış bir batarya güç verecek.
189 gram, 163,2 x 77,8 x 8,9 mm’lik boyutlara sahip olan cihaz ayrıca aura mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki farklı renk çeşidine sahip olacak. Henüz fiyat ve stok bilgisi açıklanmayan model uygun bir fiyatla büyük işler başarabilir.
Wildfire R70 için duyurulan tüm özellikler;
- Ekran: 6.53 inç (1560 x 720 piksel) HD+, 19.5:9 en boy oranı
- İşlemci: Mediatek MT6763 Helio P23
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (256 GB’a kadar microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 16 MP ana kamera, 2 MP makro kamera, 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 4.000 mAh (Hızlı şarj bilgisi verilmedi)
- İşletim Sistemi: HTC UI 9 – Android 9 (Pie)
- Renkler: Aura mavisi , Gece siyahı
- Ağırlık: 186 g
- Boyutlar: 163.2 x 77.8 x 8.9mm
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S20 Ultra’da görülen odaklama hatasını düzelteceğini açıkladı
Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S20 ailesini satışa sunmuştu. S20 ve S20 Plus, 64 Mp’lik ana kameraya sahipken S20 Ultra ise 108 Mp’lik ana kameraya sahipti. Fakat Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama problemleri ile ilgili sorunlar görülmeye başlayınca Samsung bu sorunu çözeceğini belirtti.
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Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama sorunu
Serinin en üst modeli olan cihazı deneyimleyen editörler, kamerada yaşadıkları otomatik odaklama sorununu dile getirmeye başlayınca Samsung bu problemi düzelteceğini ve kamera deneyimini iyileştireceğini açıkladı. Samsung yetkilileri yaptığı açıklamada cihazın üst düzey kameraya sahip olduğunu ve bu kamera modülünü en optimum yazılım ile destekleyerek kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak istediklerini; bunun için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen tek sorun bu da değil. Editörlerin belirttiğine göre cihazın dış yüzeyi çok kolay çiziliyor ve soyuluyor. Fakat Samsung bu problem ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. Eğer editörlerin belirttikleri doğru ise bu problem boya veya komponent kaynaklı olabilir. Samsung bu şikayeti nasıl çözecek henüz bilmiyoruz. Şayet kimse bu kadar ücret ödeyip satın aldığı bir cihazın, kısa bir süre sonra çerçevelerinin soyulmuş olmasını istemeyecektir ve dış yüzeyi çizikler içinde kalmış bir halde kullanmak da kullanıcıları rahatsız edecektir diye düşünüyoruz.