Vivo Z6 5G kamera kurulumu ortaya çıktı!

Vivo Z6 5G, 29 Şubat tarihinde resmi olarak lansmanda duyurulacak. Şirket telefonun çoğu özelliğini geçtiğimiz günlerde resmi olarak onaylamıştı. Telefonun başlıca özellikleri Snapdragon 765G SoC yonga seti, 5000 mAh kapasiteli pil, 44W değerinde bir hızlı şarj ve “PC düzeyinde sıvı soğutma” olmak üzere biliniyordu. Vivo, lansmandan sadece iki gün önce, Z6 5G‘nin dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini paylaştı.

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Vivo Z6 5G hangi kamera özellikleriyle gelecek?

Kamera kurulumunda 112 derecelik bir ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihaz, derinlik sensörüyle birleştirilen 48 MP değerinde f/1.79 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ile gelecek. Vivo, ultra geniş açı, makro ve derinlik modüllerinin çözünürlüğünü henüz açıklamadı. Ancak TENAA, ultra geniş açı kamerasının 8 MP çözünürlüğüne sahip olacağını, makro ve derinlik sensörlerinin ise 2 MP değerinde olacağını gösterdi.

Çin sertifika yetkilisi tarafından açıklanan diğer özellikler arasında 6.57 inçlik Full HD+ ekran, Android 10 ve 16 MP değerinde bir selfie kamera yer alıyor. Vivo Z6 5G, 6 GB ve 8GB olmak üzere iki çeşit RAM seçeneği ile gelecek. Ayrıca üç farklı depolama seçeneği – 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere – bulunacak.

Telefonun temel özelliklerinin çoğu görüldüğü üzere ortaya çıktı. 29 Şubat‘ta ise telefonun Vivo tarafından yapılacak lansmanını canlı olarak izleyeceğiz.