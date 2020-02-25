Akıllı Telefonlar
iQOO 3, 5G ile birlikte resmi olarak duyuruldu!
iQOO 3 ile ilgili olarak söylentiler ve teaserlardan oluşan birçok sızıntı görmüştük. Ancak şimdi cihazla ilgili her şey resmi olarak duyuruldu. Vivo‘nun oyun için geliştirdiği ve alt markası olan iQOO, 5G akıllı telefonunu yakın zamanda piyasaya sürecek.
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iQOO 3 hangi özelliklere sahip olacak?
Cihaz, Snapdragon 865 yonga seti, yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ve LPDDR5 RAM tipi ile gelecek. Ayrıca cihazda UFS 3.1 depolama türü bulunacak. Oyuncular için birçok farklı yazılım ayarı ve ultra hızlı şarj desteği bu cihazda mevcut olacak. Böylece telefonu uzun süre kullanmadan beklemek zorunda kalmayacaksınız. Vivo iQOO 3 5G, 6.44 inç boyutunda “Super AMOLED” ve Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir ekrana sahip olacak. Ekranın alt tarafında bir parmak izi okuyucusu olan cihazda sağ üst köşede 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
Marka, ekranı “Polar View Display” olarak adlandırıyor ve bazı senaryolarda 1200 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ekran HDR 10+ içerik oynatmayı da destekliyor. Giriş gecikmesini en aza indirmek için 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut, ancak standart ekran tazeleme hızı 60 Hz ile birlikte geliyor.
Cihazın kamera sistemi hangi özelliklerde olacak?
Cihazın arka kameraları dörtlü bir kamera sisteminden oluşuyor. 48 MP f/1.8 değerinde Sony IMX582 sensörü kullanan bir ana kamera mevcut. Bunlar dışında 13 MP telefoto, 13 MP ultra geniş açılı ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile geliyor.
iQOO 3‘ün en önemli özelliklerinden biri de 5G bağlantısı olması. Cihaz 5G uyumlu olarak geleceği için gelecekte çok daha kullanışlı bir cihaz haline gelecek.
Vivo iQOO 3 5G, 55W Super FlashCharge özelliği ile gelecek. Şirket, 4400 mAh büyüklüğünde olan güç hücresinin yarısını 15 dakikada doldurabileceğini iddia ediyor. Telefonun kullanıcı arayüzü, Android 10 tabanlı olan iQOO UI 1.0 olarak adlandırılacak. Bu arayüz kullanıcılara oyun oynarken dikkatlerinin dağılmaması için bildirim ve aramaları engellemeyi sağlayan Ultra Oyun Modu‘nu getiriyor. Ayrıca cihazda, şirketin Monster Touch adını verdiği düğmeler mevcut. Bu düğmeler oyuncular için tasarlanmış durumda.
Vivo iQOO 3, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunu 510 $, 8/128‘lik sürümünü 540$ ve 12/128‘lik sürümünü ise 568$‘dan satışa çıkaracak. Cihazın, Hindistan‘da ilk satışını 4 Mart‘ta saat 12‘de yapması planlanıyor. Cihaza iqoo.com ve Flipkart üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro yılın telefonu seçildi!
Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirilemeyen Mobil Dünya Kongresi’ne rağmen GSMA Küresel Mobil Ödülleri’ni dağıttı. Bir çok kategoride kazanları açıklayan jüri heyeti, yılın telefonunu seçti. Kazanan OnePlus 7T Pro
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Yılın telefonu OnePlus 7T Pro!
Mobil Dünya Kongresi bu yıl Corona virüsünün patlak vermesi sebebiyle Barselona‘da düzenlenemedi. Ancak etkinliği organize eden GSMA, Küresel Mobil Ödülleri‘ni sahipleriyle buluşturdu. Toplamda dokuz kategoride ödül veren kongre jürisi, en iyi telefonu da seçti. Değerlendirmelere göre OnePlus firmasının amiral gemisi telefonu olan OnePlus 7T Pro, yılın telefonu seçilerek piyasada yer alan ağır başlı rakiplerini geride bıraktı. Jüri değerlendirmesinde, öncelikli olarak cihazın performans bazlı hızına ve kaliteli ara yüzüne dikkat çekti. Ardından cihazın rakiplerine oranla uygun fiyatlı olmasına ve buna bağlı olarak pazarlama başarısına da övgülerde bulunuldu.
Diğer adayların,
- Iphone 11 Pro
- Huawei P30 Pro
- Samsung Galaxy Fold
gibi cihazlar olduğunu göz önünde bulundurursak, OnePlus‘ın başarısı oldukça önem arz etmekte. Zira fiyat baz alındığında rakiplerinden çok daha uygun seviyelerde satışa sunulan ancak teknik özellikleri bakımından ise hemen hemen aynı sayılabilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde hali hazırda satışa sunulmayan cihaz, teknik özellik bakımından içerisinde Snapdragon 855 işlemci, sistem belleği bakımından ise 6, 8, 12 GB‘lık üç farklı seçenek sunuyor. Bunların yanı sıra arka tarafta üç ön tarafta ise pop-up kamera ile çentiksiz ve deliksiz bir ekran deneyimini bizlerle buluşturuyor. Cihazın pil kapasitesi ise tam 4000 mAh. Tabi OnePlus’ın ödülü alması akıllı telefon piyasasına rekabet olarak neler getirecek merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S9 ve Note 9, Android 10 güncellemesi alıyor!
Samsung, son 10 haftadır Android 10 güncellemelerini telefonlarında sunmaya başladı. Ve bugün bu konuda T-Mobile için yoğun bir gün olarak geçti. T-Mobile tarafından Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 telefonları için Android 10 güncellemeleri gönderildi.
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Galaxy S9 ve Note 9 güncellemeleri ne zaman cihazlara ulaşacak?
Bu güncellemeler her zamanki gibi gruplar halinde kullanıcılara dağıtılacak. Bu yüzden güncelleme bildirimini henüz almadıysanız endişe etmenize gerek yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm cihazlara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu güncelleme ile Samsung tarafından One UI 2.0‘ın bir parçası olan yeni eklenmiş kullanışlı özelliklerini ve Google‘ın Android 10‘a yaptığı her şeyi alıyorsunuz. Ayrıca bu güncellemeyi yükledikten sonra Şubat 2020 güvenlik düzeltme eki güncellemesini de almış olacaksınız. Bu nedenle güvenlik konusunda da en son güncelleme elinize ulaşmış olacak.
Samsung Note 9 için yeni sürüm yüklendikten sonra N960USQU3DTAA yazılım sürümüne sahip olacaksınız. Ve ayrıca indirme işlemi yaklaşık olarak 2,06 GB civarında olacak. Bu durum Galaxy S9+ ve S9 için de benzer şekilde olabilir.
Samsung bu yıl bu tür güncellemeleri sunmakta oldukça iyi işler çıkarıyor ve umarım gelecekte de bu hızını koruyacaktır hatta daha da geliştirecektir. Ayrıca güvenlik yamasını en son versiyonda tutması oldukça önemliydi.
Akıllı Telefonlar
6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!
Samsung‘un bugün yaptığı lansman ile birlikte M serisinin 2020 yılındaki yeni üyelerinden Galaxy M31 tanıtıldı. Yeni 4’lü arka kamera sistemi ile serinin diğer modellerinden makyajlanmış olarak ayrılan telefon, ilk olarak M30s ile gelen 6000 mAh değerindeki devasa bataryasını ise hala koruyor. Serinin yeni telefonu başka ne gibi özellikler taşıyor? Gelin hep birlikte teknik detaylarına inelim.
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Samsung Galaxy M31, 19.5:9 en boy oranıyla birlikte 6.4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2340 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlük sayesinde ekranda 411 ppi değerinde bir piksel yoğunluğuna ulaşılmış. Telefonun arkası ve çerçevesi, polikarbonat adı verilen bir plastik malzeme ile kaplanmış. Ön tarafta ise yine damla çentik formda 32 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Telefon işlemci tarafından gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611‘den alıyor. Grafik performansı ise Mali-G72 ile destekleniyor. Modelde LPDDR4 teknolojisi ile üretilen 6 GB RAM bulunuyor. Depolama alanında ise bizi UFS 2.1 destekli 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek karşılıyor. Ayrıca 512 GB‘a kadar destekli Micro SD yuvası da bulunuyor.
Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi, 6000 mAh değerinde devasa bir batarya, 15W hızlı şarj, FM radyo, USB Type-C ve Bluetooth 5 gibi diğer teknik özellikler ise telefonun bünyesinde yer alıyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip Samsung Galaxy M31, kutusundan Android 10 One UI 2.0 işletim sistemiyle çıkacak.
Samsung Galaxy M31, 4’lü kamera sistemi ile selefi modellerinden farklılık gösteriyor
Telefon, 2019’da çıkan serinin diğer modellerinden 4’lü arka kamerası ile farklılık gösteriyor.
- Geniş açılı ana kamera: 64 MP çözünürlük, f/1.8 diyafram, Samsung GW1 sensör
- Ultra geniş açılı kamera: 8 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram
- Makro kamera: 5 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram
- Derinlik kamerası: 5 MP çözünürlük, f/2.4 diyafram
Arka kamera ile 2160p@30fps ve 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor. Ayrıca LED flaş, panorama ve HDR gibi özellikler de destekleniyor.
Telefonun ön tarafında damla çentik formda bir selfie kamerasına yer verilmiş.
- Ön kamera (selfie): 32 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram, Sony IM616 sensor
HDR desteği bulunan ön kamera ile 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı da yapılabiliyor.
Samsung Galaxy M31, 5 Mart‘ta Hindistan‘da resmi olarak satışa sunulacak. Şirket yaptığı tanıtımda telefonun Hindistan pazarındaki satış fiyatlarını şu şekilde açıkladı:
- 6 GB RAM + 64 GB Depolama: 14.999 Rupi (yaklaşık 210 dolar)
- 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 15.999 Rupi (yaklaşık 225 dolar)
Telefonun 2020 yılının ilerleyen günlerinde hem Avrupa hem de Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.