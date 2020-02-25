iQOO 3, 5G ile birlikte resmi olarak duyuruldu!

iQOO 3 ile ilgili olarak söylentiler ve teaserlardan oluşan birçok sızıntı görmüştük. Ancak şimdi cihazla ilgili her şey resmi olarak duyuruldu. Vivo‘nun oyun için geliştirdiği ve alt markası olan iQOO, 5G akıllı telefonunu yakın zamanda piyasaya sürecek.

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iQOO 3 hangi özelliklere sahip olacak?

Cihaz, Snapdragon 865 yonga seti, yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ve LPDDR5 RAM tipi ile gelecek. Ayrıca cihazda UFS 3.1 depolama türü bulunacak. Oyuncular için birçok farklı yazılım ayarı ve ultra hızlı şarj desteği bu cihazda mevcut olacak. Böylece telefonu uzun süre kullanmadan beklemek zorunda kalmayacaksınız. Vivo iQOO 3 5G, 6.44 inç boyutunda “Super AMOLED” ve Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir ekrana sahip olacak. Ekranın alt tarafında bir parmak izi okuyucusu olan cihazda sağ üst köşede 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Marka, ekranı “Polar View Display” olarak adlandırıyor ve bazı senaryolarda 1200 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ekran HDR 10+ içerik oynatmayı da destekliyor. Giriş gecikmesini en aza indirmek için 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut, ancak standart ekran tazeleme hızı 60 Hz ile birlikte geliyor.

Cihazın kamera sistemi hangi özelliklerde olacak?

Cihazın arka kameraları dörtlü bir kamera sisteminden oluşuyor. 48 MP f/1.8 değerinde Sony IMX582 sensörü kullanan bir ana kamera mevcut. Bunlar dışında 13 MP telefoto, 13 MP ultra geniş açılı ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile geliyor.

iQOO 3‘ün en önemli özelliklerinden biri de 5G bağlantısı olması. Cihaz 5G uyumlu olarak geleceği için gelecekte çok daha kullanışlı bir cihaz haline gelecek.

Vivo iQOO 3 5G, 55W Super FlashCharge özelliği ile gelecek. Şirket, 4400 mAh büyüklüğünde olan güç hücresinin yarısını 15 dakikada doldurabileceğini iddia ediyor. Telefonun kullanıcı arayüzü, Android 10 tabanlı olan iQOO UI 1.0 olarak adlandırılacak. Bu arayüz kullanıcılara oyun oynarken dikkatlerinin dağılmaması için bildirim ve aramaları engellemeyi sağlayan Ultra Oyun Modu‘nu getiriyor. Ayrıca cihazda, şirketin Monster Touch adını verdiği düğmeler mevcut. Bu düğmeler oyuncular için tasarlanmış durumda.

Vivo iQOO 3, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunu 510 $, 8/128‘lik sürümünü 540$ ve 12/128‘lik sürümünü ise 568$‘dan satışa çıkaracak. Cihazın, Hindistan‘da ilk satışını 4 Mart‘ta saat 12‘de yapması planlanıyor. Cihaza iqoo.com ve Flipkart üzerinden ulaşabilirsiniz.