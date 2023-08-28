Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı’nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye’de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor.

Bildiğiniz gibi Y Serisi modellerimizin üretimini vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y Serisi’ne ait en güncel ve satışta olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Vivo Y15s

Vivo Y36

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo Y16