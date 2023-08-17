Vivo, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Y78+ modeline T1 sürümünü ekleyerek Y78 serisine yeni bir soluk getiriyor. Vivo Y78+ (T1), önceki modelle benzer tasarımı ve bazı önemli özellikleri korurken, kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor. İşte Vivo’nun yeni giriş seviye canavarı!

Vivo Y78+ (T1) Giriş Seviyeyi Sallamaya Geldi!

Vivo Y78+ (T1), standart modelin estetik çizgilerini taşıyor. Telefonun zarif tasarımı “porselen doku teknolojisi” ile birleşiyor ve “Sıcak Güneş Altını”, “Gök Mavisi” ve “Ay Gölgesi Siyahı” gibi renk seçenekleriyle sunuluyor. 6,78 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip.

Bu ekran %100 DCI-P3 renk uzayı ile %105 NTSC renk uzayını kapsıyor. Bu sayede gerçeğe çok yakın ve oldukça canlı renkler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca, ekranın 120Hz yenileme hızı, akıcı bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

Y78+ (T1), güçlü bir performans sunmak için Snapdragon 695 yonga setiyle güçlendirilmiş durumda. Telefon, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama alanıyla geliyor. 5000mAh bataryası ve 44W hızlı şarj desteği, kullanıcılara uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sunuyor.

Kamera tarafında, Y78+ (T1) çift kamera kurulumuna sahip. Arkada yer alan 50MP birincil kamera, OIS özelliğiyle daha net ve sabit görüntüler yakalama olanağı sunuyor. Portre çekimlerinde ise 2MP portre lensi devreye giriyor. Ön tarafta, 8MP selfie kamerasıyla yüksek kalitede özçekimler ve görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

Vivo Y78+ (T1), en son teknolojiyi kullanıcıların beğenisine sunuyor. OriginOS OS 3 arayüzü ile Android 13 işletim sistemi bir araya geliyor. Ayrıca çift SIM kart desteği, 5G bağlantısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi temel özellikler de unutulmamış.

Çin pazarında satışa sunulan Vivo Y78+ (T1), cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. 8GB+128GB versiyonu yaklaşık 219 dolar, 8GB+256GB versiyonu yaklaşık 246 dolar fiyatla sunuluyor. Vivo’nun bu yeni modeli, kullanıcılara güçlü özellikleri uygun bir fiyatla sunarak, akıllı telefon deneyimini daha geniş kitlelere taşıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo’nun yeni canavarının özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!