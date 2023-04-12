Son bir aydır, Vivo Y78 Plus telefonu hakkında çeşitli haberler duyuyoruz. İlk olarak cihazın pil kapasitesi, TENAA veritabanında ortaya çıktı ve daha sonra şarj hızı ile birlikte 3C sertifikasyon kuruluşunda görüldü. Bu gelişmeler, cihazın yakında piyasaya sürüleceği konusunda heyecan yaratıyor.

Şimdi ise telefon Geekbench’te ortaya çıktı. En son çevrimiçi listesi, altında bulunan yonga setini açıkladı.

Geekbench göre, Vivo Y78 Plus olarak da bilinen V2271A model numaralı cihaz, Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile beraber gelecek. Ayrıca karşılaştırılan varyant, 12GB RAM’e sahip olduğu görüldü. Ancak, cihazın farklı bellek seçenekleri de sunması muhtemel. Bu gelişme, Vivo Y78 Plus’ın performansı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için heyecan verici bir haber niteliği taşıyor.

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Yazılım cephesinde, telefon Android 13 ile beraber gelecek. Performans söz konusu olduğunda, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 670 puan ve 1976 puan alabiliyor.

Önceki raporlara göre, cihaz 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak cihaz, maksimum 44W hızında şarj edebilecek.

Maalesef, şu an için bu telefonla ilgili elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı. Ancak, şimdiye kadar ortaya çıkan ayrıntılara göre, Vivo Y78 Plus, bütçe dostu bir 5G akıllı telefon olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi bekleyişler sürüyor.

Telefonun ilk olarak Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak, henüz diğer uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmadığı için cihazın markanın ana pazarı dışında da satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, Vivo Y78 Plus’ın uluslararası piyasalarda ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda merak uyandırıyor.