Vivo, en son ürünleri olan Vivo T2 ve Vivo T2x‘i piyasaya sürdü. Telefonlar bir önceki yılın Vivo T1 serisinin halefleri ve 5G ağ desteğini de beraberinde getiriyor. Her iki cihazda da selfie kamerası için bir su damlası çentiği ve arka tarafta çift kamera sensörlerini barındıran iki dairesel halka tasarımıyla benzerlik gösteriyor.

Vivo T2, daha fazla güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucusu, 1300nits parlaklığa sahip AMOLED ekrana ve 64MP OIS kameraya sahip. Öte yandan, Vivo T2x güçlü Dimensity 6020 işlemcisi ile beraber geliyor.

Vivo T2 5G özellikleri

5G ağ desteğine sahip Vivo T2, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 1300nit parlaklık sunan 6,38 inç FHD + 90Hz AMOLED ekrana sahiptir. Ön kamera su damlası çentik tasarımı ile beraber geliyor. Telefon bağlantı kısmında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve şarj ve veri senkronizasyonu için USB Type-C’yi de beraberinde getiriyor. 4.500mAh pil, 44W hızlı şarj desteği de mevcut. Telefon 172 gram ağırlığında ve 158.91 X 73.53 X 7.80 boyutlarında.

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Donanım kısmında Adreno 619GB GPU ile Qualcomm Snapdragon 695 işlemci kullanan telefon, 6GB/8GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128GB depolama alanı ile geliyor. Android 13 tabanlı Funtouch OS işletim sistemi ile beraber geliyor.

Telefonun arkasında, OIS ve EIS ile donatılmış 64MP birincil sensör ile 2MP bokeh ikincil sensörün eşlik ettiği çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğe sahip.

Vivo T2x 5G özellikleri

Vivo T2x 5G’ye gelecek olursak, 1.080 x 2.400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6,58 inç IPS LCD ekrana sahip. Ön kamerası 8 megapiksel cihazın arkasında 50 megapiksel birincil sensör, 2 megapiksel derinlik lensi ve bir LED flaş ile üçlü kamera kurulumlu tasarıma sahip. Ayrıca telefonda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucuda mevcut.

Donanım kısmında, T2x 5G, 8GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 128GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile birlikte Dimensity 6020 işlemci ile beraber geliyor. Ek olarak 18W şarjı destekleyen 5.000mAh batarya kapasitesine sahip

T2 ve T2x, 3GB genişletilmiş RAM, hibrit SIM yuvası aracılığıyla microSD kart desteği, çift SIM, 5G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi benzer özellikler sunuyor. T2x 164,05 x 75,6 x 8,15 mm boyutlarında ve yaklaşık 184 gram ağırlığında.