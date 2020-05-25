Vivo Y70s 5G modelinin detayları sızdırıldı!

Vivo tarafından yakında bir zamanda tanıtılması beklenen Y70s 5G modeli hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung tarafından üretilecek işlemci ile gelecek olan akıllı telefon, orta segment pazarında oldukça rekabetçi olması bekleniyor.

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Basına sızdırılan bilgiye göre Vivo Y70s 5G, 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080×2340(FHD+) çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Gücünü Samsung’dan temin edilen Exynos 880 yonga setinden alacak olan cihaz, % 90’lık ekran/gövde oranına sahip.

5G bağlantı destekli yeni akıllı telefon, 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın arka kısmında ise 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alıyor.

Siyah, mavi ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği gelecek olan Vivo Y70s 5G modelinde 6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak. Android 10 tabanlı FunTouchOS ile gelecek olan cihazda 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Haziran başında ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM/ 128 GB depolama sunan modeli 280 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM/ 128 GB’lık modeli ise 305 dolara satılması planlanıyor.

Vivo Y70s 5G modelinin teknik özellikleri