Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme videomuzda, bu yıl yenilenen özelliklerle gelen modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Huawei MateBook 13 (2020) modeli tasarım ve donanım özellikleri olarak bizlere neler sunuyor?
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme – Kutu içeriği ve tasarım detayları
Ürünün kutusundan şirketin son dönemde diğer dizüstü bilgisayar modellerinde de gördüğümüz 65W’lık şarj adaptörü ile birlikte farklı bağlantı yuvalarına kavuşabilmeniz için USB Type-C adaptörü çıkıyor. Şarj aletinin oldukça küçük ve taşınabilir olması güzel bir detay. Zira hafifliği ve dolayısıyla taşınabilirliği ile öne çıkan bir modelin, buna uyum sağlayan bir şarj adaptörü ile gelmesi güzel. Ayrıca üzerinde HDMI, USB Tip-A ve USB Type-C ile birlikte VGA girişi sunan adaptörün de, herhangi bir ek ücret ödemenize gerek kalmadan kutu içeriğinden çıkması sevindirici.
Modelin tasarımına baktığımızda yekpare metal kasa ile oldukça premium bir malzeme kalitesine sahip ürün, tabii ki taşınabilirliği ile öne çıkıyor. Sadece 1.3 kg olan dizüstü bilgisayarını, yanınızda taşırken hiç zorlanmıyorsunuz. Üzerindeki giriş çıkış noktaları ise hayli sınırlı. Zira iki adet USB Type-C ve bir adet kulaklık + mikrofon kombo giriş yer alıyor. Modelin tasarımında keşke daha iyi olsaydı dediğimiz konu ise hoparlörler oldu. Zira ses çıkış gücü anlamında bizi pek tatmin etmedi.
Arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip MateBook 13 (2020) modelinde, yanlara doğru genişçe bir touchpad bulunuyor. Hem klavye hem de touchpad’in kullanım hassasiyeti oldukça başarılı. Son olarak cihazda güç tuşuna entegre bir parmak izi sensörünün olduğunu ve çok hızlı bir şekilde tanımlama işlemini yaptığını belirtelim.
Ekran ve donanım
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme yazımıza dilerseniz ekran ve donanım özellikleriyle devam edelim. Adından da anlaşılabileceği gibi 13 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olan MateBook 13’te 2K çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Modelde ayrıca 100 sRGB renk gamı da destekleniyor. Ekran deneyimi hem donanım özellikleri hem de %88 ekran kasa oranı dolayısıyla oldukça güzel. Ekran konusundaki tek eksi, parlaklığın güneş ışığının çok yoğun olduğu yerlerde biraz düşük kalması denilebilir.
All-in-one
HP Elite Dragonfly incelemesi | Tüy kadar hafif bilgisayar!
HP Elite Dragonfly incelemesiyle karşınızdayız .Sadece 0,99 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.
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HP Elite Dragonfly incelemesi
HP Elite Dragonfly adındaki “Yusufçuk” anlamına gelen Dragonfly adına uygun olarak oldukça kompakt ve hafif yapsıyla karşımıza çıkıyor. 1,6 cm inceliğinde ve 0,99 kg ağırlığında olan Dragonfly, gerçek manada çok hafif bir iş bilgisayarı olarak karşımızda.
Teknik özelliklerine baktığımızda gücünü Intel Core i7-8565U’dan alan cihaz, Intel UHD Graphics 620 dahili grafik işlem belleği, 16 GB bellek ve 512 GB Intel Optane depolamasıyla geliyor. 13,3 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran kullanan model, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda dilerseniz HP’nin SureView adını verdiği sizin dışınızda kimsenin ekranı göremeyeceği şekilde tasarlanan versiyonu da tercih edebilirsiniz.
Rahat kullanım
Arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi ve olduça hassas dokunmatik yüzeyiyle kullanım deneyimizi katlayan cihaz hibrit yapısıyla da oldukça kullanışlı. Normal bir dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır gibi farklı modlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Aktif Kalem G3 adındaki kalemi ise size özellikle tablet modunda tam bir tablet gibi rahatça kullanım vaad ederken, üzerindeki tuşlar vasıtasıyla işinize yarayacak kısayolları da atayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Intel AX200 (2×2) ile kablosuz bağlantı kurabilen Elite Dragonfly, aynı zamanda Bluetooth 5 destekli bir şekilde geliyor. Böylece güncel bağlantıları kullanabilirsiniz.
HP için güvenlik ön safhada
HP Elite Dragonfly aslında klasik ve hafif bir dizüstü bilgisayar gibi gözükse de beyaz yakalıların oldukça işine yarayacak yazılımsal destekler ile geliyor. HP Sure Run cihazın daima güvenli bir şekilde açılmasını sağlarken HP Multi-Factor Authenticate ile parmak izi ve yüz tanıma ile güvenliği sağlıyor. HD çözünürlüklü kamerası ise kapanabilir yapsıyıla “Acaba beni izliyorlar mı?” düşüncesini de ortadan kaldırıyor.
HP Elite Dragonfly özellikleri
- Boyut; 30.43 x 19.76 x 1.60 cm
- Ağırlık; 0.99 kg
- Ekran; 13,3 inç Full HD IPS
- İşlemci; Intel Core i7-8565U
- Bellek; 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
- Depolama; 512 GB M2 PCIe NVMe QLC + 32 GB Intel Optane H10
- Bağlantı; Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Güvenlik; HP Sure View, HP Sure Start, HP Sure Run vb.
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
Kalbinde taşıdığı AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisiyle “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisaayarı” konumunda olan ROG Zephyrus G14 incelemesi ile karşınızdayız.
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ROG Zephyrus G14 incelemesi
Tam model kodu olarak GA401IV olarak geçen Asus ROG Zephyrus G14, AMD’nin 4000 serisi işlemcileriyle göz dolduruyor. Alüminyum yerine magnezyum alaşımı bire kasa kullanan G14, sadece 1,79 cm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında geliyor. USB 3.2 portları, Wi-Fi 6 ve BT 5.0 desteğiyle tüm güncel sürümleri destekleyen cihazda USB Tip C bağlantısı üzerinden 65 Watt’a kadar şarj desteği de mevcut.
Teknik özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design ekran kartı, 16 GB 3200 Mhz bellek ve 1 TB M2 NvMe SSD depolama gibi detaylar ile öne çıkıyor. 14 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunan cihaz, Pantone onaylı ve %100 sRGB desteğiyle göz kamaştırıyor.
Ses tarafında 2,5 Watt değerinde iki ana, 0,7 Watt değerinde ise iki tweeter hoparlörü ile yüksek dB değerinde olmasa da doygun ve kanalların hissedildiği Dolby Atmos destekli bir ses düzeyiyle de başarılı bir sonuç veriyor.
76 Watt bataryasını 180 Watt değerindeki, güç kaynağı ile destekleyen cihaz, 10 saat video izleme süresi ile oldukça iyi bir batarya performansı sunarken günlük kullanımda Tip-C ile şarj imkanı sunuyor. En önemli yanlarından biri tek tuşla parmak izi okuma olan ROG Zephyrus G14, cihazı doğru parmak ile çalıştırdığınız sırada Windows açılış ekranında tekrar parmak izi sormadan açılabiliyor.
Bizim test cihazımızda olmasa da Anime Matrix LED arka panel ve 120 Hz Full HD ekran versiyonlarının da mevcut olduğunu belirtelim.
Sonuç olarak Zephyrus G14, şu anda piyasanın en güçlü mobil işlemcisi ve sade, dayanıklı ve şık tasarımıyla oyuncu dizüstü bilgisayarı dünyasını profesyonel kullanımlarda da fazlasıyla işe yarayabilecek, 3D animasyon, video render gibi sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek hale getirmeyi başarmış.
Basın Bülteni
Huawei MateBook D 15, iki haftada 2.000 adet sattı!
Huawei, yeni nesil MateBook Serisi’nin tüketicilerden yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti. Ürünün pazara sunulması ile birlikte iki hafta içinde 2.000 adet MateBook D 15 satıldığının altını çizen Seth Wang, şu anda satışta olan MateBook D 14 ve önümüzdeki dönemde satışa sunulacak diğer farklı boyut ve model alternatifleriyle bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.
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Huawei’nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi ürünleri Türkiye’de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Şirketin kısa süre önce satışa sunduğu Huawei MateBook serisi, kullanım kolaylığı ve üst ün teknik özellikleriyle tüketicilerden tam not alırken bu başarı satış rakamlarına da yansıdı.
Huawei Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisi dizüstü bilgisayar kategorisi ile bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerin yanı sıra fark yaratan tasarım ve sıra dışı yeniliklerle adından söz ettiren MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya şimdiden başladı.”
Huawei MateBook D 15, sektörde fark yaratan özellikler sunuyor!
FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan, Huawei MateBook D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurabiliyor arayüz. Sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
Huawei FullView ile gerçekçi ekran deneyimi
FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
Güçlü işlemci, güçlü performans
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan Huawei MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca Huawei MateBook D 15, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
Her boyutta üstün pil ömrü
MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. Huawei MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.