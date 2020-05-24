Huawei MateBook 13 (2020) inceleme videomuzda, bu yıl yenilenen özelliklerle gelen modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Huawei MateBook 13 (2020) modeli tasarım ve donanım özellikleri olarak bizlere neler sunuyor?

Huawei MateBook 13 (2020) inceleme – Kutu içeriği ve tasarım detayları

Ürünün kutusundan şirketin son dönemde diğer dizüstü bilgisayar modellerinde de gördüğümüz 65W’lık şarj adaptörü ile birlikte farklı bağlantı yuvalarına kavuşabilmeniz için USB Type-C adaptörü çıkıyor. Şarj aletinin oldukça küçük ve taşınabilir olması güzel bir detay. Zira hafifliği ve dolayısıyla taşınabilirliği ile öne çıkan bir modelin, buna uyum sağlayan bir şarj adaptörü ile gelmesi güzel. Ayrıca üzerinde HDMI, USB Tip-A ve USB Type-C ile birlikte VGA girişi sunan adaptörün de, herhangi bir ek ücret ödemenize gerek kalmadan kutu içeriğinden çıkması sevindirici.

Modelin tasarımına baktığımızda yekpare metal kasa ile oldukça premium bir malzeme kalitesine sahip ürün, tabii ki taşınabilirliği ile öne çıkıyor. Sadece 1.3 kg olan dizüstü bilgisayarını, yanınızda taşırken hiç zorlanmıyorsunuz. Üzerindeki giriş çıkış noktaları ise hayli sınırlı. Zira iki adet USB Type-C ve bir adet kulaklık + mikrofon kombo giriş yer alıyor. Modelin tasarımında keşke daha iyi olsaydı dediğimiz konu ise hoparlörler oldu. Zira ses çıkış gücü anlamında bizi pek tatmin etmedi.

Arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip MateBook 13 (2020) modelinde, yanlara doğru genişçe bir touchpad bulunuyor. Hem klavye hem de touchpad’in kullanım hassasiyeti oldukça başarılı. Son olarak cihazda güç tuşuna entegre bir parmak izi sensörünün olduğunu ve çok hızlı bir şekilde tanımlama işlemini yaptığını belirtelim.

Ekran ve donanım

Huawei MateBook 13 (2020) inceleme yazımıza dilerseniz ekran ve donanım özellikleriyle devam edelim. Adından da anlaşılabileceği gibi 13 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olan MateBook 13’te 2K çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Modelde ayrıca 100 sRGB renk gamı da destekleniyor. Ekran deneyimi hem donanım özellikleri hem de %88 ekran kasa oranı dolayısıyla oldukça güzel. Ekran konusundaki tek eksi, parlaklığın güneş ışığının çok yoğun olduğu yerlerde biraz düşük kalması denilebilir.

10.Nesil Intel® Core ™ i5-10210U işlemci, 8 GB RAM, NVIDIA MX250 ekran kartı ve 512 GB NVMe SSD ile gelen model, tahmin edebileceğiniz gibi bir oyuncu dizüstü bilgisayarı değil. Ancak mevcut donanım bileşenleriyle Adobe Photoshop ve Preimere gibi güç isteyen uygulamaların altından dahi iyi bir şekilde kalkabiliyor. Videomuzda hem sentetik benchmark testlerini görebilir, hem de özellikle 1080p videolar editlemek istiyorsanız bunun için Matebook 13 2020 modelinin uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Önceki Huawei modellerinde de gördüğümüz uyumlu Huawei akıllı telefonlarla senkronize kullanım Matebook 13 modelinde de yer alıyor. Bu sayede telefonunuzu dizüstü bilgisayar üzerinden kullanabiliyor, dosyalarınızı tut bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza aktarabiliyor veya telefonunuzdaki bir metni kopyalayıp bilgisayarınıza yapıştırabiliyorsunuz. Son olarak 41 Wh bir pile sahip model ile yaklaşık 8 saatlik bir video oynatma performansı aldığımızı da belirtelim.

https://youtu.be/twcspIjYMNY