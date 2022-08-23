Ofisimize ulaşan yeni bir pakette vivo X80 Pro bulunuyor. Peki telefonun kutusundan neler çıkıyor, X80 Pro bizlere neler sunuyor bu videoda yakından bakıyoruz.
vivo X80 Pro Teknik Özellikleri
Ekran: 6.78 inç QHD+, LTPO3 AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1500 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik Birimi: Adreno 730
RAM/Depolama: 12GB RAM + 256GB depolama
Kamera: 50MP+8MP+12MP+48MP/ 32MP Ön Kamera
Batarya: 4700 mAh
Şarj: 80W Kablolu + 50W Kablosuz + Ters Kablosuz Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2
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