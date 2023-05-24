Vivo S17e’yi piyasaya sürdükten sonra, yurtdışında birden fazla lansmana hazırlanıyor. Bunlardan birinin V27 serisi cihazlar olması beklenirken, Y serisinin de yeni eklemeler alacağı söyleniyor.

Bu cihazlardan biri de 25 Mayıs’ta Endonezya’da piyasaya sürülecek olan Vivo Y36 yer alıyor. Cihazın teknik özelliklerinin çoğunu ortaya çıktı ve şimdi, ünlü tipster Paras Guglani lansman öncesinde akıllı telefonun görüntüsünü ortaya çıkardı.

Görüntü, cihazın düz sırtlı ve düz kenarlı kutu gibi bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kamera adası, daha önce birçok Vivo ve iQOO cihazında yer alan bir tasarım olan iki büyük lense sahip. İşte detaylar.

İçindekiler Vivo Y36 özellikleri

Vivo Y36 özellikleri

Vivo Y36 akıllı telefon, dinamik cam yapısı ile şık ve modern bir tasarıma sahip olacak. Arka panelde dikdörtgen bir kamera modülü ve ön tarafta merkeze hizalanmış delikli bir ekran ile beraber gelecek. Cihaz, rahat ve güvenli erişim için güç düğmesinde yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve 6,8 inç LCD ekran ile donatılması bekleniyor.

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Donanım kısmında, Vivo Y36’nın güvenilir performans ve sorunsuz çoklu görev yetenekleri sunan bir Snapdragon 680 işlemci ile gelecek. 8GB RAM ve yenilikçi sanal RAM teknolojisi ile cihazın yoğun kaynak gerektiren görevler sırasında bile sorunsuz performans sağlayacak. Ayrıca, kullanıcılar söylentilere göre 256GB dahili depolama ile gelecek.

Y36 muhtemelen 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya ile hızlı şarj imkânı sunacak. Kamera kurulumu, LED flaş ünitesine sahip iki sensörden oluşacak. Telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşın.