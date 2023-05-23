Xiaomi, Xiaomi Civi 2’yi Çin pazarında satışa sunmuştu. Çok beğeni toplayan akıllı telefon küresel pazara ve ülkemize Xiaomi 13 serisinin bir modeli olarak yani Xiaomi 13 Lite olarak gelmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, özellikleri ile göz dolduran akıllı telefonun yeni nesli olacak olan Xiaomi Civi 3 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Xiaomi Civi 3’ün tanıtım videosu yayınlandı. Lansman tarihi olarak ise 25 Mayıs gösteriliyor. Tanıtım videosuna baktığımızda dikkatleri çeken bir şey var. Çift ön kamera. Bir önceki nesil olan Xiaomi Civi 2’de de çift ön kamera bulunuyordu.

İçindekiler Xiaomi Civi 3 Sızdırılan Teknik Özellikler

Xiaomi Civi 3 Sızdırılan Teknik Özellikler

Sızıntılara göre Xiaomi Civi 3 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek ve 120hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele sahip olacak.

Xiaomi Civi 3, kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 8200 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir pilden alacak.

Kamera tarafında ise Xiaomi Civi 3 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony bir ana kamera lensi kullanılacak. Bu kameraya iki adet yardımcı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için bir adet ön kamera bulunacak.

Xiaomi akıllı telefon kanadındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Realme gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak?